La Fiscalía investiga si profesores catalanes amenazaron a hijos de guardias civiles

Según ha explicado este jueves la directora de Servicios Territoriales de Enseñanza del Baix Llobregat, Nuria Vallduriola, la Fiscalía investiga a un total de 11 docentes por supuesta incitación al odio, y en algún caso, también por supuestas amenazas y contra la integridad moral.



La Guardia Civil, en funciones de policía judicial por orden del Servicio Especial para Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, ha tomado declaración este jueves a seis docentes -antes de Navidad ya interrogó a tres y quedan pendientes otros dos para este mes- y, en el caso de que vean indicios de delito, lo denunciarán ante el juez.



Vallduriola ha explicado que el 2 de octubre, después de una concentración silenciosa en el centro “en favor de la no violencia y en favor de la Paz”, algunos alumnos pidieron debatir en sus clases sobre las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil del día anterior contra la celebración del referéndum independentista.

Defensa de los docentes

La responsable de Enseñanza ha defendido la profesionalidad de los docentes que, según ella, se limitaron a dirigir el debate escuchando todas las versiones “y no emitiendo ninguna opinión personal”.

Vallduriola ha explicado que puede ser que algunos de los alumnos hubiesen pronunciado alguna expresión fuera de lugar, pero no los profesores: “A veces los alumnos expresan su opinión de manera muy efusiva, es lo que interpreto que pudo haber pasado”.



Ha defendido que los profesores en principio no saben si sus alumnos son hijos de agentes de la Guardia Civil -muchos menores del centro lo son por la proximidad del cuartel- porque ellos son docentes y les da "exactamente igual la profesión que tengan sus padres”.



Vallduriola ha lamentado que los padres que han presentado la denuncia que originó la investigación no se haya dirigido antes a la Conselleria de Enseñanza para averiguar qué fue lo que sucedió y hayan optado por la vía penal.