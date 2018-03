El Gobierno y el PSOE pactan que haya 155 hasta que tome posesión el último de los consellers de la Generalitat

Según la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, una vez que el decreto de nombramiento esté publicado empieza a correr un plazo de hasta cinco días para que tome posesión el presidente electo y lo sea ya plenamente. A partir de ese momento, el nuevo jefe del Ejecutivo catalán tendrá que decidir cómo organiza su gobierno, el número de consejerías y a quién pone al frente.

Fuentes de Moncloa subrayan que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no se levantará hasta que no haya tomado posesión el último de los consejeros.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que el 155 debe seguir vigente en Cataluña hasta que haya un Gobierno "legítimamente constituido" y se dé una situación de "normalidad democrática", lo que, a su juicio, pasa por que esté presidido y formado por personas sin "sombras" judiciales.

Así lo ha asegurado en declaraciones en la Cámara Baja, donde ha insistido en que los independentistas deben buscar a un candidato a la Presidencia de la Generalitat que no esté inmerso en procedimiento judicial alguno, una condición que no cumple el diputado de Junts per Catalunya, Jordi Turull, exportavoz del Gobierno de Carles Puigdemont y quien podría ser procesado e inhabilitado este viernes por su participacion en la organización del referéndum del pasado 1 de octubre.