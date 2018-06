Herrera, Monago y Ceniceros harán público su apoyo a Feijóo en cuanto anuncie su candidatura

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PP afines al presidente de la Xunta, son “muchos” los altos cargos del partido que, a partir de la semana que viene, van a “movilizarse” a favor del gallego, una vez que éste, tal y como muchos pronostican, dé un paso al frente y anuncie su candidatura para suceder a Rajoy.

Estas mismas fuentes afirman que en los grupos parlamentarios del PP del Congreso y del Senado se han producido ya movimientos significativos, aunque todavía discretos, en este sentido. No obstante, añaden, “nadie va a tomar posiciones antes de que se vayan confirmando quiénes se presentan al congreso extraordinario”.

Herrera, Monago y Ceniceros , los primeros

El respaldo de los diputados y senadores del PP se antoja “fundamental” una vez que el PP haya designado nuevo presidente, sobre todo para “garantizar la paz” en ambas Cámaras. Y Feijóo, aseguran los dirigentes consultados, tiene una “importante mayoría de apoyos” en ambas Cámaras. No obstante, de cara al congreso, “la clave son los apoyos de las ejecutivas regionales”.

El presidente de la Xunta, tal y como se informó en estas páginas, no se ha puesto en contacto con ningún barón regional para saber quién le apoya y quién no. Sin embargo, muchos dirigentes regionales sí le han telefoneado para hacerle saber que, si da el paso y se presenta como candidato, ellos apostarán por él sin fisuras.

Las fuentes consultadas por ECD aseguran que, a día de hoy, ya hay tres presidentes del PP, dos de ellos al frente de gobiernos autonómicos, que han transmitido a sus más próximos colaboradores que su apuesta es Alberto Núñez Feijóo y que están dispuestos a mostrar públicamente su apoyo una vez que anuncie su disposición a suceder a Rajoy.

Se trata de Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León; José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura; y José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja y del PP regional.

Cabe recordar que en Castilla y León Herrera ya no dirige el partido, pero tiene aún mucho poder orgánico en gran parte de las provincias, donde se realizará la votación de las candidaturas y de los compromisarios que acudirán al Congreso.

En dicha región, Sáenz de Santamaría también tendría importantes apoyos, pero muchos apuestan por una candidatura conformada por ambos. Cospedal, por su parte, fiaría su suerte a Alfonso Fernández Mañueco, actual líder del PP en Castilla y León.

En La Rioja, por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Logroño, Cuca Navarra. No obstante, el peso orgánico de Ceniceros es evidente. Y, además, si al final hay una candidatura conjunta entre el gallego y la vallisoletana, tanto el presidente regional como su número dos sumarían fuerzas.

Las fuentes consultadas añaden que, además de los apoyos de estos presidentes regionales, Feijóo cuenta con el respaldo de Nuevas Generaciones, con el gallego Diego Gago al frente.

Madrid y Valencia, en duda

Algunos dirigentes del PP también dan como “afines a Feijóo” a dos regiones más: Madrid y la Comunidad Valenciana. No obstante, otros cargos, próximos al gallego, ponen matices a esa afirmación.

Estas fuentes reconocen que, efectivamente, la militancia madrileña y valenciana está “mayoritariamente” con el presidente de la Xunta. No obstante, advierten, “eso no quiere decir que cuente con el apoyo orgánico suficiente”.

En ese sentido, recuerdan que la actual gestora del PP en Madrid, con Pio García Escudero y Juan Carlos Vera al frente, y la dirección regional del partido en la Comunidad Valenciana, encabezada por Isabel Bonig, “están bajo el control de Cospedal”, por lo que sería la secretaria general, y sus afines, los que tendrían el “poder” de “impulsar a una serie de compromisarios en vez de a otros.

La lista unitaria, en cuestión

Estos cálculos y movimientos se están produciendo en paralelo a otros anuncios que están poniendo en peligro la candidatura unitaria por la que altos cargos del PP apostaban en los días posteriores al anuncio de dimisión de Rajoy.

Así, mientras Alonso ha anunciado públicamente su apoyo a Sáenz de Santamaría, el ex ministro José Manuel García-Margallo está recogiendo avales para presentar una alternativa a la ex vicepresidenta del Gobierno, a la que, tal y como él mismo ha manifestado, no quiere ver al frente de Génova.

Mientras, José Ramón Bauzá trata de impulsar una candidatura de ex presidentes del PP y José Luis Bayo, antiguo líder de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, un proyecto propio que dé voz a las bases.

Todo este “ruido”, advierten las fuentes consultadas, “no ayuda” a que Feijóo dé un paso al frente. Sin embargo, añaden, “la voluntad es crear esa lista de unidad en torno a él y michos vamos a empujar en ese sentido”.