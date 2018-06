Jaime Mayor Oreja planea convertir One uf Us en una plataforma pre política

Con políticos e intelectuales europeos

Centrada hasta ahora en la defensa de la vida, la iniciativa será presentada el 1 de diciembre en París

La Federación europea One of Us, de defensa de la vida, ha celebrado recientemente un Seminario en la Universidad Católica de Valencia, auspiciado por el cardenal Antonio Cañizares y por la Fundación Jerome Lejeune de Francia.