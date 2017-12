Josep Borrell será “superministro” si Pedro Sánchez llega a presidente del Gobierno

Ese nombre no es otro que el de Josep Borrell. El ex presidente del Parlamento Europeo, explican a El Confidencial Digital dirigentes nacionales del PSOE, es “toda una referencia” para Pedro Sánchez, que además no olvida el apoyo del catalán después de su dimisión como secretario general en octubre de 2015.

Por todo ello, explican las fuentes consultadas “Pepe tiene ya un asiento reservado en el Consejo de Ministros de Pedro”.

Dirigirá un departamento importante

Fuentes bien situadas en Ferraz aseguran que el propio Sánchez ya ha dejado caer al propio Borrell, en más de una ocasión, que cuenta con él si logra llegar a La Moncloa. Y, de hecho, el secretario general ha dejado claro que el papel del ex ministro socialista no sería secundario, sino totalmente principal dentro de su ejecutivo.

El ministerio del que se hiciera cargo Borrell, por tanto, sería “de los importantes” dentro del Gobierno, aunque ninguno de los dirigentes a los que se ha dirigido este confidencial se atreve a concretar cuál.

No obstante, algunos cargos del PSOE sostienen que será un departamento “relacionado con las Administraciones Públicas o del área económica”, teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia del propio Borrell. El catalán, ingeniero aeronáutico de carrera, fue ministro de Obras Públicas con Felipe González, pero con Sánchez “tendría una cartera más destacada”.

Asesor personal de Sánchez

Esta confianza de Pedro Sánchez en Josep Borrell se sustenta no solo en el apoyo que éste dio al madrileño tras su marcha de Ferraz y en la campaña de las primarias, sino en la labor de“asesor en la sombra” que ha ejercido con el secretario general en todo este tiempo.

En concreto, el ex presidente del Parlamento Europeo ha aconsejado a Sánchez sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del partido y, sobre todo en estos últimos meses, sobre Cataluña y la postura que debía adoptar el PSOE frente al desafío independentista.

Borrell, explican las fuentes consultadas, se mostró partidario de la aplicación del 155 y esa opinión fue clave para Sánchez. El ex ministro, al igual que su mujer, Cristina Narbona, recomendaron a Sánchez que, pese al apoyo al Gobierno en esa medida, el PSOE no debía desgastarse con Cataluña en una decisión que no era suya. Una máxima que ha mantenido el madrileño todo este tiempo.

Borrell, además, también intervino en mitad de la campaña electoral del PSC para corregir algún exceso dialéctico de Miquel Iceta. Así, el ex presidente del Parlamento Europeo recomendó al candidato socialista que no volviera a hablar de “amnistías a los presos políticos para recoser las heridas” porque, aseguró, “antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas”.