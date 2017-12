Julio Rodríguez llena locales de Podemos en Madrid

Los días previos al inicio de las votaciones están siendo determinantes para el ex Jemad, que se ha volcado en la campaña iniciada el domingo. Ha visitado los círculos de los barrios más activos y ha explicado su programa a la militancia.

Dos de ellos han sido los más significativos: el de Moratalaz y el de Usera. Rodríguez acudió al primero el domingo 3, mientras que asistió al segundo el martes. Las dos citas, en barrios muy distintos pero con un número importante de militantes de Podemos, fueron muy positivas para el candidato.

El ex Jemad llenó la sede del círculo de Moratalaz, donde se superó el aforo permitido y tuvo que restringirse la entrada a los que se acercaron a presenciar el acto. Situación parecida se vivió en Usera.

Según fuentes cercanas al ex Jemad consultadas por El Confidencial Digital, Rodríguez se ha asegurado un buen número de votos en los círculos a los que ha acudido. Su estrategia se basa en convencer a los indecisos con el argumento de que su apoyo hará a Carmena la candidata de Ahora Madrid en 2019.

Rodríguez ha mantenido conversaciones importantes con miembros de varios círculos madrileños que le han asegurado que “tiene el apoyo garantizado”. Aunque no aventuran resultados demasiado entusiastas, fuentes del equipo del ex Jemad afirman que el balance es positivo e incluso “prometedor”, aunque prefieren ir con cautela.

No se esperaban el ‘baño de masas’ que se ha dado Rodríguez en los barrios y el éxito de varios actos les ha insuflado de optimismo de cara a las votaciones que comienzan hoy y se prolongan hasta el jueves 14.

Anticapitalistas reclaman un debate

La candidatura de Isabel Serra, calificada de “radical” por el ex secretario del Consejo Ciudadano, Jesús Montero, también se mueve en la misma dirección que Rodríguez, pero con menos éxito.

Los actos que ha organizado han tenido menos asistencia que los de su rival y por tanto, menos visibilidad. Con el objetivo de ganarla, Serra viene reclamando un debate cara a cara con el ex Jemad, a lo que éste aún no ha contestado.

Serra está convencida de que un debate electoral beneficiaría a la lista que preside: confía en que ella estará a la altura y sabrá defenderse exponiendo con seguridad y contundencia sus argumentos. Por contra, opina que el ex Jemad lo pasaría mal: no está acostumbrado a discutir sobre política frente a frente y los nervios del principiante le traicionarían.

Sin embargo, el ex Jemad no se ha prestado a la contienda. Fuentes cercanas a Rodríguez aseguran que un debate electoral entre cabezas de lista no es necesario porque "se debate todos los días en los círculos" y se les da prioridad a estos encuentros.