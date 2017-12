Julio Rodríguez presiona a Carmena para que excluya a Ganemos de las listas

En ese ambiente pre electoral, dentro del partido de Pablo Iglesias, hay que ubicar la próxima renovación del Consejo Ciudadano de Madrid, al se presentan dos listas: la anticapitalista, liderada por Isabel Serra, y la considerada moderada, con el ex Jemad Julio Rodríguez al frente.

‘Pablistas’ y ‘errejonistas’ llegaron a un acuerdo para que Rodríguez se presentara a dirigir la organización, el siguiente paso para la candidatura ‘oficialista’ será vencer a Serra en las votaciones, que se celebrarán entre el 8 y el 14 de diciembre.

Con la mirada en las municipales

Las dos citadas facciones dentro de Podemos-Madrid empiezan a moverse en clave electoral y ya se han lanzado acusaciones. Nada más presentarse las candidaturas, el secretario general saliente, Jesús Montero, emplazó a la lista de Isabel Serra a “hacerse a un lado”, lo que levantó las críticas de Ganemos, el ala de Ahora Madrid integrada sobre todo por Anticapitalistas, junto con otros grupos.

Montero no es el único que sostiene esa postura. Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas a la organización, la dirección estatal de Podemos considera esencial la batalla interna en Madrid de cara a ir perfilando la lista con la que se presentará Ahora Madrid a las municipales de 2019.

“El proceso de Madrid es fundamental para poder ganar las elecciones de 2019”, aseguran fuentes del aparato de Podemos. “El partido apuesta por la candidatura de la continuidad que representa Carmena, algo que quieren impedir Anticapitalistas y otros sectores de Ganemos”, añaden a ECD.

Ediles radicales

El objetivo de configurar una candidatura que consideran ganadora es el principal motivo por el que la cúpula de Podemos pretende que la lista de Serra no se haga con el Consejo Ciudadano, e incluso que Ganemos no tenga representación en la candidatura de Ahora Madrid para 2019.

El argumento que se maneja para ese propósito es “la política radical” de varios concejales de dicha formación que forma parte ahora del ayuntamiento, como Pablo Carmona, Rommy Arce, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

Los dos primeros se han mostrado críticos con Carmena, y Mato y Mayer protagonizan una polémica interna tras verse imputados por la Audiencia Provincial por un delito de malversación.

La misión del ex Jemad

Para evitar que los considerados “radicales” vuelvan a formar parte de la lista, la dirección estatal de Podemos ha emplazado a Julio Rodríguez a que logre ese objetivo a través del control del Consejo Ciudadano.

Desde su designación como candidato, Rodríguez ha empezado a moverse en esa dirección. Según ha sabido ECD de fuentes cercanas al ex Jemad, ha transmitido al entorno de Carmena que es muy importante dejar a Ganemos, y especialmente a Anticapitalistas, fuera de la lista de Ahora Madrid para 2019.

Ha explicado que una victoria en la capital depende en buena parte de que no haya radicales en las listas. Por dos razones. Por un lado, dificultan el gobierno, porque trasladan a los plenos las rencillas ideológicas internas en detrimento de la gestión de la ciudad. Por otro, protagonizan polémicas públicas sobre temas controvertidos.

A favor de la república catalana

El punto más conflictivo, que ha sido clave para la decisión de dejar fuera a Ganemos, fue la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Destacados Anticapitalistas se mostraron a favor de la república catalana: Arce saludó al Estado catalán en un comunicado, lo mismo hizo Serra, y Lorena Ruiz-huerta, portavoz en la Asamblea de Madrid, recibió críticas por sus declaraciones ambiguas.

Esto “no ha gustado a los círculos de Podemos”, señalan a ECD fuentes del partido. Sobre todo, ha hecho saltar las alarmas en la dirección, pensando en el perjuicio electoral que pueden provocar tales declaraciones en plena campaña.

La misión de Rodríguez se centra, sobre todo, en vencer a la lista de Isabel Serra el 14 de diciembre. Pero también en convencer a Carmena del peligro electoral que supone para Ahora Madrid la presencia de Ganemos en las listas.

Aunque parte como favorito, el ex Jemad no tiene asegurada la victoria en Podemos-Madrid. Por eso, está alertando al entorno de la alcaldesa para que, en caso de que no gane el Consejo Ciudadano, no cometa “el error” de negociar los candidatos con Ganemos.

Anticapitalistas no quieren a Carmena

Aunque en público y de forma oficial asegura que aún no ha tomado la decisión de ser la candidata de Ahora Madrid, y que previsiblemente hará público su futuro en el primer trimestre de 2018, Carmena es consciente de que Anticapitalistas no desean que se presente a la reelección

Fuentes de Podemos han dicho a este confidencial: “Carmena no se puede permitir ir con Anticapitalistas, porque ellos no creen en un proyecto para Madrid ni en Podemos”.

Añaden que el objetivo de la lista de Serra es tener cargos públicos, algo que han conseguido gracias a su pertenencia al partido morado. Sin embargo, aunque Podemos les ha beneficiado en este sentido, no tienen visión de partido ni sienten un deber de lealtad hacia la formación.

Por eso, si sus objetivos políticos difieren de los de Carmena, como se ha puesto de manifiesto esta legislatura, no dudarán en deshacerse de la alcaldesa. Lo que podría llevar a Podemos a perder Madrid, concluyen.