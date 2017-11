Junqueras no pactará con un PDeCAT liderado por el “traidor” Santi Vila

Así lo aseguran a El Confidencial Digital fuentes de Esquerra muy próximas a Oriol Junqueras. El líder republicano, que no quería elecciones por el riesgo de que se perdiera la actual mayoría independentista en el Parlament, asume ahora que, tras ser el partido más votado el 21-D, deberá buscar alianzas. Y, pese a ello, ha puesto esa condición a los antiguos convergentes.

Consider a Vila un “mentiroso”...

El ex vicepresidente de la Generalitat, que puede ser cabeza de lista de ERC pese a estar encarcelado, ya que no hay condena en firme contra él, “no quiere hablar nada con Vila porque no le considera una persona de fiar”.

En este sentido, explican desde su entorno más cercano, Junqueras no perdona al ex consejero de Empresa que tanto en público como en privado le acusara de ser él el responsable de la fuga de empresas de Cataluña en las semanas posteriores al referéndum del 1 de octubre y previa a la declaración unilateral de independencia.

El líder de Esquerra considera que Vila “ha querido eludir responsabilidades”, ya que él era el encargado de la interlocución con los grandes empresarios catalanes y “no supo explicarles el proyecto que teníamos para ellos y para Cataluña”.

… y un “traidor” por colaborar con la Fiscalía

Si Junqueras ya se la tenía jurada al ex consejero de Empresa por sus ataques contra él en diferentes foros, la dimisión de Vila la noche previa a la declaración unilateral de independencia, y su decisión de “colaborar con la Fiscalía” han sido la “guinda” para el líder de Esquerra: “Estuvo 40 minutos declarando en la Audiencia Nacional, dejando claro cuál es su objetivo”.

Así, el ex vicepresidente de la Generalitat considera a Vila “un traidor”, contra el Govern y el propio proceso independentista. Considera que “lo único que pretende es salvarse” para ser candidato en las elecciones del 21-D, sin importarle “vender a todos los que hemos formado parte del gobierno de la Generalitat”.

Estas reflexiones, de hecho, ya han sido transmitidas por el propio Junqueras a la cúpula de Esquerra, y también a altos cargos del PDeCAT, antes de su entrada en la cárcel de Estremera después de que la juez Lamela dictase para él y otros siete ex consejeros prisión provisional.

Prefiere un consejero “fiel” y no descarta a los Comuns

Así las cosas, explican desde su equipo, Oriol Junqueras está dispuesto a pactar con la antigua Convergència la composición de un nuevo gobierno independentista siempre y cuando el candidato del PDeCAT sea alguien “fiel” al procés. Y, en este sentido, el líder de Esquerra apuesta por algún consejero que “se haya mantenido hasta el final” junto a Puigdemont.

De no darse esta circunsancia, ERC no pactará con los covergentes y tendrá que buscar apoyos en otras formaciones. Y es en este escenario donde se abre la posibilidad de negociar con los Comuns de Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona y los suyos siguen generando desconfianza en los republicanos, ya que Colau no acaba de implicarse en el proceso independentista. Pese a ello, las fuentes consultadas aseguran que el rechazo a las detenciones de los miembros del Govern ha facilitado un acercamiento de posturas que puede ser clave después del 21-D.