Junqueras, los seis ex consellers y los Jordis serán encerrados en los calabozos hasta que el Supremo les llame

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete ex consellers que no huyeron junto con el ex presidente Carles Puigdemont a Bruselas, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, esperarán este viernes en los calabozos de la Audiencia Nacional.

Serán trasladados desde prisión, a primera hora de este viernes, y aguardarán a que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les vaya llamando para cumplir con las comparecencias que pueden decidir su futuro en los próximos días.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ha citado a partir de las 9:30 en el marco de la querella por rebelión y sedición que se comenzó a tramitar contra ellos en la Audiencia Nacional por su participación en el ‘procés’ y que el alto tribunal asumió el pasado viernes.

Fuentes del alto tribunal han señalado que el uso de los calabozos de la Audiencia Nacional, que se encuentra a apenas unos metros del palacio que alberga al Tribunal Supremo, viene obligado porque en el alto tribunal no hay habitáculos de este tipo. Desde la Audiencia Nacional saldrán en coche de dos en dos los investigados a medida que el instructor del alto tribunal los vaya requiriendo.

Las mismas fuentes han señalado que, con independencia de la decisión que pueda adoptar Llarena, los diez investigados volverán a prisión, pues es en dicho lugar donde debe tramitarse y firmarse una eventual orden de libertad.

Por otro lado existe la posibilidad de que Llarena no decida mañana mismo sobre si mantiene a Junqueras y al resto de investigados en prisión, les pone fianza o dicta su libertad, ya que no existe ningún plazo legal para ello. Puede simplemente escuchar a cada una de las partes y tomarse su tiempo para dictar el preceptivo auto en el caso de que modifique las medidas que ya acordó contra ellos la juez Lamela.