A Junqueras le envían cien cartas diarias a la cárcel y solo le entregan cuarenta

Tal y como aseguró su abogado recientemente, Junqueras recibe “un centenar” de misivas prácticamente todos los días. No obstante, muchas de ellas, al no llevar remitente, son rechazadas por los funcionarios de la prisión de Estremera y nunca llegan a su destinatario final. Pese a ello, el ex vicepresidente “sí recibe unas cuantas diariamente”.

En concreto, y tal y como confirman a El Confidencial Digital técnicos de Instituciones Penitenciarias, a Junqueras le entregan “entre 30 y 40 cartas casi todos los días”. Una cantidad “considerable” que está “muy por encima” de la media de cartas recibidas por el resto de ex consellers y presos en general.

Las mismas fuentes explican que Junqueras, consciente del interés que despierta entre la población penitenciaria su presencia en Estremera, “se lleva las cartas al patio para que todo el mundo le vea con ellas”. Las lee con detenimiento y en varias ocasiones las comenta con los otros antiguos miembros del Govern encarcelados.

El ex vicepresidente, de hecho, centra sus relaciones en la cárcel con sus antiguos compañeros, sin apenas interactuar con el resto de presos. Otros ex consellers, sin embargo, “sí han hecho por integrarse más”.