“Nos estamos jugando el puesto”. Llamadas a Génova de alcaldes del PP inquietos por la declaración de Granados

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el PP de Madrid, el equipo de Cristina Cifuentes lleva días recibiendo llamadas de varios alcaldes de la Comunidad preocupados por el desarrollo del juicio de la Púnica.

Estos regidores temían unas declaraciones como las que finalmente ha realizado Granados, y se pusieron en contacto con Génova para conocer si acusaciones de ese tipo se iban a suceder en el futuro, por lo que ello podía implicar: “Estamos a poco más de unas nuevas elecciones y muchos nos estamos jugando el puesto”.

Preocupa la pérdida de votantes

Los alcaldes que han hablado con miembros de la ejecutiva en los últimos días han mostrado su “preocupación” por el “daño electoral” que puede padecer el partido en Madrid por acusaciones como las de Granados. Algunos, incluso, han pedido “cambios” para dar “imagen de renovación” ante “las cosas que se están diciendo”.

De hecho, confirman a ECD las fuentes consultadas, “ya se están preguntando por las listas electorales del año que viene”, para saber “quién sigue y quién no” y si alguno de los señalados por los acusados en la Púnica van a repetir.

La postura de Cifuentes y su ejecutiva, no obstante, es no emprender ahora ningún tipo de remodelación: “El partido está bien y el Gobierno funciona. Cualquier cambio podría interpretarse como que nos afecta lo que diga Granados, y hay que insistir en que esta persona no puede influirnos porque no tiene credibilidad”.

En la ejecutiva regional del PP de Madrid, además, se considera que “lo peor ya ha pasado” y que, pese a que Ignacio González ya ha señalado a Aguirre, jamás irá a por Cifuentes: “Él solo dice que no tenía capacidad de decisión en 2007 y que todo lo llevaba Esperanza. Por tanto, si él no hacía nada, Cristina menos...”