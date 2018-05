Nueva dimisión en el PP valenciano de un cargo imputado

Así, y tal y como se comentó en estas páginas, la diputada regional María Bernal, presente en varios informes de la UCO sobre la trama Púnica, decidió renunciar a su escaño en las Cortes Valencianas hace menos de un mes. Un movimiento que en el partido esperaban que también diera Víctor Soler, parlamentario regional, presidente del PP en Gandía, y también investigado por este caso.

El joven dirigente, sin embargo, ha decidido permanecer en su puesto pese a las recomendaciones que ha recibido desde dentro del partido para que dé un paso atrás.

Dimite el ex alcalde de Santa Pola

En otro ayuntamiento de la Comunidad, sin embargo, no ha pasado lo mismo. Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, el ex alcalde de Santa Pola (Alicante), Miguel Zaragoza Fernández, ha presentado su dimisión como concejal del Ayuntamiento, tal y como él mismo ha notificado a la Secretaría General del Consistorio.

El que fuera primer edil del municipio de 2003 a 2015 fue llamado a declarar el pasado 28 de marzo en la Ciudad de la Justicia de Elche por la gestión en la que se vio envuelta una clínica de Gran Alacant, en la que trabajó una de sus hermanas, en un periodo en el que él era el alcalde.

Zaragoza, que ya había sido detenido dos meses antes después de que la Policía Nacional hubiese acudido a su domicilio, está acusado de los presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación. En concreto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de esclarecer si hubo un fraude por más de 100.000 euros.

A pesar de declararse inocente de esos cargos ante la jueza, y de no haber tenido que volver a la sede judicial, el ex alcalde del PP ha decidido dar un paso atrás para no perjudicar al partido ante un futuro procesal complicado.

Este diario ha tenido acceso a la carta de renuncia, registrada el pasado lunes. En la misma, especifica que ésta tendrá efectos a partid del 24 de mayo, siendo su último día como concejal el 23. Vea, a continuación, el citado escrito: