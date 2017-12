Oriol Junqueras ha recibido garantías de que Marta Rovira está limpia

Es la elegida para suceder al ex vicepresidente en la investidura

ERC ha confirmado que la acusación de haber organizado el 1-O no se sostiene: “Ella no dio ninguna orden”

Oriol Junqueras se mantiene, pese a su permanencia en la cárcel, como el cabeza de lista de Esquerra Republicana a las elecciones del 21-D. El ex vicepresidente, por tanto, es el candidato de ERC de cara a esos comicios, aunque ha asumido que no podrá ser investido. Por ese motivo, ha querido confirmar que su sucesora, Marta Rovira, no acabe en la cárcel como él.