El PDeCAT reactiva la opción de Jordi Turull para president de la Generalitat

Según ha sabido El Confidencial Digital, la dirección de la antigua Convergència ve imposible que el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana pueda estar al frente del nuevo gobierno catalán, incluso si es investido. Una postura que ya ha transmitido a altos cargos de Esquerra Republicana a pesar de la última exigencia de Puigdemont.

El ex president, explican las fuentes consultadas, está “enrocado” y no atiende a razones. Ya no quiere que Elsa Artadi sea la candidata a la investidura porque se siente traicionado por ella y considera que solo el número dos de la lista electoral, Jordi Sánchez, está legitimado para ocupar su lugar.

Pese a ello, Puigdemont es consciente del difícil futuro procesal de su elegido, aún en Soto del Real, y por eso ha planteado que el ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, se mantenga en la “recámara”. Una concesión, esta última, que ha sido aprovechada por el PDeCAT para impulsar, de nuevo, la candidatura de éste último a la presidencia de la Generalitat.

Negociaciones con ERC

Tal y como adelantó este diario el pasado 1 de febrero, la antigua CDC ya movía, a finales de enero, los nombres de Turull y Rull como alternativas a Puigdemont. Después, la petición de inhabilitación para ambos por parte de la Fiscalía “enfrió las cosas”, pero el intento frustrado de Artadi por postularse, y el inmovilismo del ex president han vuelto a cambiar el escenario.

A día de hoy, explican las fuentes consultadas, “está preparándose todo para que Turull sea el nuevo president y no haya elecciones”. El PDeCAT, de hecho, ha retomado las negociaciones con Esquerra con ese nombre sobre la mesa.

Ambas formaciones ven “con muchas más garantías” un Govern encabezado por el ex consejero de Presidencia que por Sánchez. No obstante, dan por hecho que la elección en el Parlament del ex de la ANC es la última contrapartida para contentar a Puigdemont.

Torrent, abierto a la investidura de Sánchez

Roger Torrent, por su parte, ya ha dejado caer al PDeCAT que, mientras no vuelva a presentar al ex president como candidato, está dispuesto a convocar un nuevo pleno de investidura tan pronto como así lo pacten los convergentes y los republicanos.

El presidente del Parlament, de hecho, no pondría problemas a la candidatura de Sánchez, ya que “la única investidura prohibida por el Tribunal Constitucional es la de Puigdemont”. No obstante, desde ERC preferirían que fuese Turull el que se presentase a la elección en el Parlament y evitar el relevo posterior si el candidato es Sánchez.

Las fuentes consultadas concluyen, en este sentido, que “Turrull es el elegido para ser president, pero la clave es que desde el PDeCAT tienen que contentar a Puigdemont y éste quiere que el candidato sea Sánchez... aunque no pueda gobernar".