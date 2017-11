Política

El Grupo Popular en el Congreso, movilizado

El PP sale en tromba a defender a Rajoy tras los últimos ataques de Aznar

El ex presidente aseguró que su sucesor no puede presentarse a la reelección y que no reconoce a su partido. Montoro le recuerda que “hemos desarrollado proyectos que empezó él”

José María Aznar ha vuelto a cargar con dureza contra Mariano Rajoy. El ex presidente ha aprovechado una entrevista en la revista Plaza para asegurar que su sucesor no puede presentarse a la rrelección porque “ocho años son suficientes” y para atacar la actual estrategia del PP: “No reconozco a mi partido”.