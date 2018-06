El PP recurrirá a los ex ministros para acorralar a preguntas a sus sucesores en el nuevo Gobierno

Según explican a El Confidencial Digital fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, portavoz parlamentario al menos hasta que el partido elija al nuevo presidente del PP que suceda a Rajoy, ya está preparando los plenos de control al Gobierno Sánchez que se celebrarán la última quincena del mes.

El objetivo de los populares es que ya este miércoles el nuevo presidente y su Consejo de Ministros se sometieran a las preguntas de la Cámara, pero el PSOE y el resto de grupos se opusieron. Pese a ellos, afirman desde el PP, “aún quedarán dos semanas para el final del periodo de sesiones. Y las vamos a aprovechar”.

Los ex ministros, a por sus sucesores

En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que el PP, con sus 135 diputados, es el partido al que más preguntas de control al Gobierno le corresponden: “Hasta ahora, no las solicitábamos todas porque nosotros éramos los que gobernábamos y no queríamos vetar a la oposición, pero ahora la cosa ha cambiado”.

Así, los populares preparan toda una batería de preguntas, “más de 20 para cada pleno”, que permitirán a todo el Congreso conocer “cuáles son los planes de Pedro Sánchez y su proyecto de Gobierno, si es que lo tiene”.

Además del presidente, deberán dar explicaciones todos los nuevos ministros, que podrían, incluso, recibir preguntas de sus predecesores en el cargo. Según ha podido confirmar ECD, Hernando ya ha contactado con varios de ellos para consensuar con ellos las diferentes interpelaciones a los integrantes del nuevo Ejecutivo.

Cabe recordar, en este sentido, que salvo Alfonso Dastis, Íñigo de la Serna y Román Escolano, el resto de ex ministros cuenta con escaño en el Congreso de los Diputados, por lo que “podemos recurrir a ellos y, de hecho, vamos a contar con su ayuda”.

La duda de Mariano Rajoy

Con la pérdida del Gobierno, los ex ministros abandonarán los escaños azules y deberán integrarse en la bancada popular. La dirección del Grupo aún no ha decidido su ubicación definitiva, pero la idea es que se sienten en la misma fila que el portavoz parlamentario o, si no fuera posible, en la fila siguiente.

Para Mariano Rajoy, sin embargo, el PP reservaría un asiento preferente: “Ha dejado de ser presidente del Gobierno, pero se mantiene como presidente del Grupo, por lo que le pertenecería el primer escaño de la bancada, desplazando al portavoz”.

La presencia del ex jefe del Ejecutivo en ambos plenos de control, sin embargo, no está confirmada: “Lo normal es que no venga. Aún no hay nadas confirmado, pero muchos pensamos que, después de anunciar su marcha, se merece ser recordado como presidente del Gobierno y no hacer oposición dos semanas”.