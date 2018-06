Pablo Casado lanza su candidatura al constatar que Rajoy no apoya a ningún delfín

Según explican al Confidencial Digital dirigentes del PP que conversaron con Casado el pasado fin de semana, el vicesecretario de Comunicación del partido aseguraba que “no era el momento” para presentar candidatura. Pese a ello, y tal y como él mismo explicó ayer en las puertas de Génova 13, finalmente ha decidido dar el paso ante la falta de iniciativa de otros compañeros.

A estas alturas, afirman las fuentes consultadas, tanto Casado como otros cargos orgánicos del partido esperaban que Alberto Núñez Feijóo ya hubiera presentado su candidatura y estuviera ya de campaña. No obstante, al no darse esta circunstancia, “se ha postulado para hacer que todo se mueva definitivamente”.

La candidatura de Casado, afirman destacados cargos del PP, “está teniendo ya consecuencias”, ante las reacciones de otros aspirantes, y a la vez “abre la puerta a que se consolide una tercera vía”, diferente a las representadas por Sáenz de Santamaría y Cospedal. A ambas, de hecho, “se les adelantó Pablo por saberse en igualdad de condiciones”.

Rajoy no impulsará a ningún delfín

El autor de esta afirmación, una persona muy próxima al vicesecretario de Comunicación, añade que Casado se ha mantenido a la expectativa durante las últimas dos semanas, desde que Rajoy anunciara su no continuidad al frente del partido, para ver los movimientos del propio presidente y los principales aspirantes a la sucesión. Y, al comprobar que “nadie tomaba la iniciativa”, decidió actuar él.

En ese sentido, el objetivo del diputado por Ávila era comprobar si desde la actual cúpula del partido, con el propio Rajoy y Cospedal a la cabeza, se impulsaba una “candidatura de unidad” con Feijóo al frente y la secretaria general como apoyo. No obstante, ni ha ocurrido eso, ni el actual presidente ha promovido, a nivel interno, a un posible sucesor.

La tesis de Casado, y de otros dirigentes, era que el propio Rajoy tomara partido por uno de los favoritos a la sucesión, ya fuera Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría, o María Dolores de Cospedal. Sin embargo, el todavía líder nacional del PP ha decidido no pronunciarse y, de hecho, “está totalmente al margen de la carrera por la sucesión”.

No descarta llegar a acuerdos

Esa postura del presidente, aseguran las fuentes consultadas, ha sido determinante en la decisión de Casado que, a día de hoy, “está dispuesto a ir a por todas” y se ve con “opciones serias” de ser elegido nuevo presidente del partido: “El sector liberal del partido le apoya y toda su generación, ya en cargos relevantes en toda España, apuesta por él”.

Pese a ello, dirigentes del PP apuntan que el actual vicesecretario de Comunicación no está cerrado a llegar a acuerdos con otros candidatos: “Él ha esperado a ver si otros actuaban. Al ver que nadie daba el paso, lo ha hecho él, pero eso no quiere decir que no vaya a hablar con ellos”.

En ese sentido, altos cargos de Génova ven “posible” que Casado, pese a las palabras de ayer criticando las dudas de otros posibles candidatos, “aceptase ser número dos de otro aspirante... a cambio de liderar el PP de Madrid y ser candidato a la Comunidad”.

El actual diputado por Ávila, recuerdan, “tiene muy buen cartel en Madrid” y “su ambición es tener poder territorial”. Por tanto, “podría aceptar una oferta así”. No obstante, concluyen, “esa decisión dependerá de los movimientos de los demás y de los apoyos que vaya recogiendo”, ya que “teniendo opciones, va a seguir hasta el final”.