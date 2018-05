Pablo Iglesias dimitirá si no consigue 75.000 votos en la consulta de Podemos

Desde el pasado lunes, 487.772 personas están llamadas a decidir si Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir de sus cargos públicos y también de los orgánicos dentro del partido por la compra del chalet de 660.000 euros en Galapagar. Un censo, el de los inscritos de Podemos, que se ha caracterizado por su escasa participación en las últimas votaciones internas.

Tanto es así, que el propio secretario general ha asegurado, en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena SER, que dimitiría si esa participación es “baja”, añadiendo además que obtener 120.000 votos -un 24% del censo- sería un “algo espectacular”.

No obstante, no ha especificado qué cifra mínima de votos sería suficiente para continuar en sus cargos, siempre que el “sí” gane al “no” en la consulta, tal y como todo el mundo espera.

Dimitirá si no llega a 75.000

Pues bien. Según explican a El Confidencial Digital cargos de Podemos próximos a la dirección, en la sede nacional del partido se han marcado como objetivo que participe más del 15 por ciento del censo. En concreto, aseguran las fuentes consultadas, “es vital” superar la barrera del 16,15% de participantes que hubo en la última votación de estas características.

Desde la formación morada recuerdan que ésta se produjo hace apenas dos meses, el pasado 26 de marzo, cuando las bases de Podemos aprobaron que el partido acudiese a las próximas elecciones en 2019 en coalición pero manteniendo su marca. En esa votación, participaron 76.511 personas, y el objetivo ahora es no bajar de esa marca.

Así, desde el entorno de Pablo Iglesias se ha deslizado que una participación igual o inferior al 15%, o que no supere los 75.000 votos, sería “mortal” para el secretario general e Irene Montero, a los que no les quedaría otra que dimitir: “A pesar de obtener un respaldo mayoritario, no pueden seguir si vota una parte muy pequeña del partido”.

Superar a Errejón, una “obsesión”

El propio secretario general es consciente de que no podrá legitimarse en el cargo si no logra, en esta consulta, mejorar los datos de participación de las anteriores votaciones a nivel nacional. Y, por ese motivo, se ha movilizado, y ha movilizado a los suyos, para reclamar a los inscritos que, esta vez, estén más activos que en anteriores ocasiones.

No obstante, otra de las “obsesiones” de Iglesias, según las fuentes consultadas, es aprovechar esta consulta para superar, también en este ámbito, a Íñigo Errejón.

Así, el ex portavoz parlamentario de Podemos logró, hace dos semanas, que más de un 20 por ciento de los inscritos del partido en Madrid avalaran su lista para la Comunidad, todo un éxito teniendo en cuenta la tendencia a la baja de estos procesos internos.

A Pablo Iglesias, aseguran desde el partido, no se le ha pasado por alto esta circunstancia, entre otras cosas porque los errejonistas se han encargado de “moverla” a nivel interno. Y, precisamente por eso, quiere volver a vencer al que fuera su adversario en Vistalegre II en esta nueva consulta, aunque sea a costa de volver a jugarse su liderazgo al frente del partido.