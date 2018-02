Los letrados del Parlament encuentran tres objeciones a la investidura simbólica de Puigdemont

El grupo ha presentado una proposición de ley en el Parlament para dotarla de legitimidad. Sin embargo, Torrent y la Mesa de la Cámara han pospuesto el pleno de la votación y han solicitado un informe a los servicios jurídicos.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los letrados empezaron a estudiar el asunto el miércoles y que hoy jueves continuarán con el mismo. El viernes, se decidirá el resultado final y el lunes será entregado a Torrent y se hará público.

Tres dificultades

Fuentes cercanas a los servicios jurídicos del Parlament señalan a ECD las líneas generales que seguirá dicho informe. Los letrados dibujarán tres situaciones que dificultan la investidura simbólica de Puigdemont.

La primera, la prohibición expresa que ha hecho el Tribunal Constitucional hasta que el ex president no comparezca ante el Supremo y pida permiso al juez Llarena para presentarse en el pleno. En caso contrario, Torrent se expone a desobedecer al Alto Tribunal.

El TC dictó esta medida cautelar después de que el Gobierno impugnara la investidura telemática de Puigdemont, aun desoyendo el dictamen del Consejo de Estado. Aún no ha decidido si admite a trámite la propuesta de Moncloa.

Lectura única y sin debate

La segunda dificultad es la forma en que se votará la propuesta. Al no haber gobierno autonómico, el Parlament no está totalmente constituido y la votación de la propuesta de ley se haría mediante el procedimiento de lectura única.

Según las mismas fuentes, los letrados estudiarán si esto lesiona los derechos de los diputados, que no tendrán derecho de réplica y de generar debate en la Cámara. Cabe recordar que este procedimiento permitió la votación de las leyes de ruptura y que el propio TC ha avalado que se incluya en el reglamento del Parlament.

El 155, aún en vigor

El tercer punto que no ven claro los juristas es que el 155 aún sigue en vigor. Esto es, el Gobierno seguirá al frente de Cataluña hasta que no haya un ejecutivo autonómico. Por tanto, parece impropio, a ojos del Derecho, tramitar una ley que tenga que firmar un y validar un dirigente de Moncloa. Y no por uno elegido por los catalanes.

Lo más adecuado sería esperar a que se forme un gobierno autonómico y que sea éste el que valide las leyes aprobadas en el Parlament. En cualquier caso, las circunstancias de excepcionalidad complican sobremanera cualquier intento de investidura de Puigdemont como president de Cataluña. Lo que quedará de manifiesto el lunes.