Pedro Sánchez acusa a Felipe González de traición

Según cuentan a El Confidencial Digital altos cargos del PSOE, en la ejecutiva federal del partido no gustó, en absoluto, la entrevista a González en laSexta.

En primer lugar, porque ‘tapó’ la que previamente se había emitido, en la misma cadena, de Ana Pastor a Ángel Gabilondo a cuenta de la moción contra Cifuentes. Pero, sobre todo, por los “nuevos ataques soterrados” del ex presiente a Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas admiten que González no citó directamente al secretario general para afearle ningún tipo de actuación. De hecho, “cualquier persona de la calle” podría pensar que ni siquiera se acordó del actual líder del PSOE durante toda la entrevista. Sin embargo, “Felipe sabe cómo hacer daño y enviar mensajes de forma disimulada”, dicen en Ferraz.

“No existe alternativa al PP”

Desde la sede nacional del PSOE afirman que, durante su conversación con Évole, González lanzó “varias pullas” a la actual dirección socialista. Pero hubo una que irritó especialmente a Pedro Sánchez: “Fue cuando dijo que a día de hoy no existe una alternativa clara para presidir España”.

Esta reflexión la hizo el ex presidente del Gobierno cuando estaba “despachándose” contra el PP. En un momento dado, aseguró de forma tajante que la prioridad de la oposición debería ser “echar al PP y a Rajoy del Gobierno”. Pero apostilló: “El problema es que ahora no hay una alternativa fuerte”.

Esa “coletilla” constituye, en opinión de Sánchez y su equipo, un ataque directo al secretario general: “No le cita directamente, pero machaca a Pedro dejando entrever que no está preparado para relevar a Rajoy en La Moncloa”, afirman.

Este tipo de declaraciones no son nuevas. González se ha expresado así, en referencia a Sánchez, en otras ocasiones: “Lo hizo tras las elecciones del 26-J, y también después del Comité Federal del 1 de octubre”.

Promesa incumplida

La entrevista del ex presidente del Gobierno en laSexta se considera, además, un incumplimiento, por parte de González, de la promesa que le hizo a Pedro Sánchez tras su triunfo en las primarias y el posterior Congreso Federal del PSOE: “Aseguró que iba a enterrar el hacha de guerra, pero parece que solo lo ha hecho de cara a la galería”.

En concreto, añaden las fuentes consultadas, “Felipe prometió alejarse del foco mediático para no perjudicar ni al secretario general ni a la actual ejecutiva. Y tampoco ha cumplido ese compromiso, porque sigue concediendo entrevistas y criticándonos”.

El propio Pedro Sánchez, admiten desde Ferraz, tiene claro que no podrá contar con la colaboración de González: “Rechazó ir a la escuela de buen gobierno, y el trato con él es nulo”.

Esa actitud choca con la de otros antiguos referentes del PSOE que, pese a haber tenido discrepancias con el secretario general, han acudido a su llamada cuando éste les ha contactado, como José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco e incluso Javier Solana.

La oferta sobre Cataluña

Por otro lado, en el PSOE admiten que en Ferraz causó también sorpresa la oferta de González para convertirse en “mediador” entre el Gobierno de España y Cataluña, con vistas a desatascar la crisis institucional ocasionada por el procés. Una propuesta que en la sede federal no se ve como negativa, pero de la que no tenían ningún tipo de noticia.

Además, afirman desde la ejecutiva de Pedro Sánchez, ese anuncio del ex presidente es más bien un “brindis al sol”, ya que “está claro que Moncloa no busca ahora interlocución”. “De hecho, “nosotros ya nos ofrecimos para esa función, y nos llevamos un contundente 'no' como respuesta”, concluyen.