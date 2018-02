Presiones políticas para que los benedictinos abandonen el Valle de los Caídos

El motivo de esta solicitud de comparecencia es, según el portavoz de los socialistas Ánder Gil, los reiterados incumplimientos de una sentencia de exhumación de cadáveres planteada a petición de las familias.

El mismo día también han sido citados el abogado de las familias que quieren recuperar los cuerpos de sus allegados, Eduardo Ranz, y el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán.

A estudio si debe comparecer

El prior del Valle de los Caídos ha puesto esta solicitud en manos de los servicios jurídicos de la Abadía, que están estudiando la obligación y oportunidad de comparecer en la Cámara Alta.

Dado que no existe obligación legal de personarse en comisiones parlamentarias que no son comisiones de investigación, no hay que descartar que la posición final del prior sea declinar la citación a presentarse ante los senadores.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, mayoritario en la Cámara Alta, ha manifestado su oposición a esta comparecencia.

Que abandonen la Abadía

La información sobre esta solicitud de comparecencia, que fue filtrada a medios digitales de izquierda para hacer presión social, forma parte de una estrategia de más largo plazo de socialistas y radicales de izquierda, según fuentes parlamentarias.

El objetivo se centra en presionar a la comunidad religiosa del Valle de los Caídos para que se marche de ese lugar, que atienden desde 1955.

Una propuesta que, según ha conocido El Confidencial Digital, incluso han hecho llegar a altas instancias eclesiales españolas.