“A Puigdemont no le vamos a detener en la frontera, sino en una carretera sin cámaras”

“Vamos a procurar que Puigdemont no pueda volver a España ni en el maletero de un coche”. Con estas palabras anunció el ministro del Interior un mayor despliegue de policías y guardias civiles no solo en puestos fronterizos, sino también en puertos y aeropuertos porque “también puede intentar regresar en barco o en helicóptero”.

Después de estas declaraciones, todas las miradas se han dirigido a los puestos fronterizos de entrada desde Francia, especialmente al de La Junquera, para averiguar si se estaban adoptando medidas especiales. Las fuentes consultadas por El Confidencial Digital afirman que “hubo refuerzos” hace semanas, aunque no va a haber “revisiones más minuciosas que antes”.

“Si Puigdemont quiere entrar, lo sabremos”

En ese sentido, mandos de la Guardia Civil explican a este diario que el ex president de Cataluña está siendo “vigilado” en Bruselas y, por tanto, “se conocen todos los movimientos que está dando y puede llegar a dar”.

Así, y tal y como se contó ayer en estas páginas, el CNI sigue de cerca a Puigdemont y, de hecho, tuvo constancia de que el líder de JxCAT se llegó a plantear la contratación de un doble para despistar a las fuerzas de seguridad españolas e intentar llegar hasta Cataluña sin ser detenido para someterse a la investidura.

Por tanto, añaden las fuentes consultadas, si inicia por carretera su viaje de regreso “serán avisadas las autoridades francesas y los guardias que estén en los puestos fronterizos”. Todos ellos sabrán el modelo y la matrícula del coche, si hay otros vehículos que acompañan al ex president, y cualquier otro dato que ayude a la detención del ex president.

El arresto, más allá de la frontera

Si Puigdemont decide atravesar Francia para entrar por carretera a Cataluña, se expone a que el juez Llarena reactive la orden europea de detención para que las autoridades galas lo detengan. No obstante, el escenario más posible, de producirse ese intento de entrada, es que el ex president sea detenido ya en suelo español... pero una vez superado el control fronterizo.

Así lo aseguran a ECD cargos de Interior, que descartan “un show mediático” en el arresto de Puigdemont: “Todos somos conscientes de que en los pasos fronterizos hay cámaras, y esas imágenes podían filtrarse a los pocos minutos de la detención”. Por eso, al coche del ex president se le dejará pasar sin revisión en el maletero, para “detenerlo unos kilómetros más adelante”.

La estrategia es más simple de lo que pudiera parecer: “En las carreteras de conexión con el paso fronterizo habrá uno o dos coches patrullas, que recibirán la descripción del vehículo en el que viaja Puigdemont para que lo intercepten sin mayores problemas”.

Objetivo: evitar el victimismo de Puigdemont

Esta hoja de ruta marcada por Interior tiene un doble objetivo: por un lado, evitar el “bochorno” que supondría que Puigdemont se “colara” y llegara al Parlament para la investidura y, por otro, que la detención del ex president no sea “televisada” para que no pueda ser usada, por él mismo y los suyos, para lanzar un mensaje “victimista”.

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en que “Puigdemont puede estar manejando varios planes a la vez” y, por tanto, “es igual de posible que intente colarse por carretera que se quede en Bruselas sin hacer nada”.

Sea cual sea la estrategia del ex president, Interior asegura que está preparado para todos los escenarios, incluida la detención de Puigdemont en el propio Parlament, aunque ese extremo se intentará evitar a toda costa.