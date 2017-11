Puigdemont recurre a directivos de RAC 1 y Catalunya Ràdio para impulsar la campaña electoral

Según explican a El Confidencial Digital fuentes próximas a la candidatura de Junts per Catalunya, Puigdemont tuvo en cuenta, a la hora de elaborar las listas para las elecciones del 21-D, qué personas podían hace campaña por él en Cataluña mientras continúa su autodenominado “exilio político” en Bélgica.

RAC 1 y Catalunya Radio, con el ex president

Así, incluyó en la candidatura por Barcelona a Eduard Pujol, que ha dejado la dirección de RAC 1 para presentarse a las elecciones. Un fichaje que desde la formación consideran “estratégico” ya que será el periodista el “portavoz” de Puigdemont durante toda la campaña electoral que se desarrolle en Cataluña.

La incorporación de Pujol a la lista de Puigdemont se ganó muchos más titulares que la de Anna Geli, periodista en una consultora que ocupa el sexto lugar en la candidatura de Junts per Catalunya en Lleida.

Este fichaje, explican las fuentes consultadas, también es importante poque Geli está casada con Francesc Cano, jefe de informativos de Catalunya Radio, y otro de los principales apoyos mediáticos del antiguo Govern de Puigdemont. Tanto, que desde Esquerra Republicana dan por hecho que también colaborará en la campaña.

Elsa Atardi, enlace entre Barcelona y Bruselas

Para coordinar la campaña entre Barcelona y Bruselas, Carles Puogdemont cuenta con Elsa Atardi, una de las integrantes del círculo de confianza del ex president durante estas últimas semanas.

La barcelonesa ha ejercido diferentes cargos en la Generalitat, como secretaria de Hacienda del Departamento de Economía y Conocimiento, directora de la Coordinación Interdepartamental ydirectora general de Tributos y Juego, organismo desde el cual impusó las loterías de La Grossa.

Su trayectoria política, sin embargo, no ha sdi su principal aval para convertirse en jefa de campaña de Puigdemont, sino su lealtad al ex president. Viajó con él a Bruselas e incluso se dio de baja del PDeCAT cuando el partido abandonó al ex alcalde de Girona.

Ahora, será la encargada de transmitir los mensajes del “president en el exilio” a todos los miembros de la candidatura que pedirán el voto en los mitines que se organicen en Cataluña.