Puigdemont provoca una nueva guerra PDeCAT-ERC

Esa petición del ex president no ha gustado, en absoluto, en la dirección de ERC. Los republicanos recuerdan que Puigdemont, con el escrito del TC en la mano, tenía la posibilidad de pedir al juez Llarena autorización para acudir a la investidura. No obstante, recalcan, ha preferido pasar la 'patata caliente' al presidente del Parlament.

Compañeros de Roger Torrent explican a El Confidencial Digital que la solicitud de Puigdemont no tiene ninguna base y que, de hecho, ni el preisdente de la Cámara, ni la propia Mesa, tiene la facultad de dar “inmunidad” a un diputado perseguido por la Justicia. Es una circunstancia, añaden, que no se ha dado nunca y que, por tanto, no tiene precedentes.

Desde ERC ven esta exigencia como una maniobra del PDeCAT para desgastar a Esquerra, ya que “ponen en nuestras manos la investidura de Puigdemont”. Una estrategia que está provocando tensiones entre los partidos independentistas, ya que los republicanos recuerdan que el ex president, tenía en su mano pedir a Llarena que le permitiera acudir al Parlament.

“Puigdemont es impredecible”

Desde el PDeCAT defienden la postura de su candidato a la investidura, aunque reconocen que el ex president es “impredecible”.

En ese sentido, recuerdan que el domingo el propio partido daba por hecho que Puigdemont pediría a Llarena permiso para acudir a la investidura, tal y como anunció Josep Rull, pero en apenas 24 horas el criterio del cabeza de lista de JxCAT había cambiado.

Los compañeros del ex president admiten que ha habido cierto “desconcierto” en las últimas horas, aunque señalan a Torrent como el responsable de desbloquear la situación. Insisten, en ese sentido, que el reglamento del Parlament otorga inmunidad a todos los diputados y, por tanto, el presidente de la Mesa solo ha de aplicarlo.

El republicano, de momento, ha mantenido el pleno previsto para este martes por la tarde, pero no ha especificado ningún tipo de blindaje a Puigdemont en caso de que se presente.