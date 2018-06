Rajoy se refugia en Santa Pola en plena guerra por la presidencia del PP

Vea fotos

Se ha desplazado para tomar posesión de su plaza de registrador de la propiedad. Es consecuente con su decisión de no mediatizar la decisión de los afiliados apoyando a un candidato

Mariano Rajoy ha decidido apartarse toralmente del proceso de elección del nuevo presidente del PP. Tiene claro que no debe influir en unas primarias a nivel nacional que no se habían celebrado hasta ahora y, por eso, no va a apoyar a ningún candidato.