Rajoy contempla un adelanto electoral: hacer coincidir las generales con las municipales de mayo

El 26-M se celebran también autonómicas y europeas

La infraestructura del PP y la movilización de sus concejales y alcaldes para ganar los ayuntamientos le beneficia frente a las carencias territoriales de Ciudadanos

Mariano Rajoy parece dispuesto a no dar un paso atrás que, tal y como ha admitido el PSOE, sería suficiente para desactivar la moción de censura. El presidente del Gobierno no piensa dimitir, pero ya no descarta adelantar elecciones si no prospera el intento de Pedro Sánchez para echarle de Moncloa. La convocatoria de esas generales, no obstante, no sería inmediata.