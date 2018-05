Rajoy reprocha a Pedro Sánchez que quiera ser presidente “a cualquier precio”

Minutos después de que Pedro Sánchez compareciera en la sede del PSOE en la calle Ferraz para explicar su propuesta de moción de censura, Mariano Rajoy ha decidido finalmente dar la cara ante el terremoto político que ha generado la sentencia del ‘caso Gürtel’ que considera probadas prácticas irregulares en la financiación del Partido Popular.

El presidente del Gobierno ha salido al paso de una de las crisis más graves de sus seis años y medio en La Moncloa y lo ha hecho con contundencia. De forma directa ha atacado a Pedro Sánchez: ha afirmado que esta moción va “en el único interés” del secretario general del PSOE, y que “no tiene más objetivo que Pedro Sánchez sea presidente a cualquier precio”.

Rajoy no ha dado ninguna muestra de que vaya a dar un paso atrás, de que vaya a dimitir para desactivar la moción de censura, tal y como hizo Cristina Cifuentes ante la moción de censura del PSOE de la Comunidad de Madrid.

Su argumento de defensa para rechazar las peticiones de que dimita es que la polémica y la moción de censura se basa en una falsedad, y es que el Partido Popular ha sido condenado por el caso.

Según Rajoy, el fallo de la Audiencia Nacional establece una “responsabilidad civil, y no penal” respecto al Partido Popular -que debe abonar más de 200.000 euros-, ya que la formación política como tal “no conocía los hechos” por los que han sido condenados los miembros de la trama, que el presidente ha definido como “sucesos del año 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid)”.

Además, asegura que la sentencia no es firme porque va a ser recurrida. Y sobre todo, ha destacado que la moción de censura no se puede justificar por esa sentencia “porque no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que se pretende censurar”.

Por otro lado, Rajoy se ha mostrado partidario de agotar las legislaturas en cuatro años, y ni acortarlas con elecciones anticipadas, que era lo que Ciudadanos le exigió antes de que el PSOE registrara su moción.

“Va contra la estabilidad de España, tan necesaria hoy”, ha argumentado el presidente del Gobierno, “perjudica la recuperación económica” con caídas en la Bolsa y subidas de la prima de riesgo, e “introduce muchísima incertidumbre” en un momento delicado en el que PP, PSOE y Ciudadanos están sosteniendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en clara confrontación con Quim Torra.