Rajoy confirma que se van a “investigar” los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA

Rajoy se ha comprometido a que el Estado perseguirá y tratará de esclarecer los atentados que quedan por resolver, que superan el centenar e involucran a 312 víctimas mortales. Así lo ha admitido desde el Palacio de la Moncloa, donde ha comparecido para ofrecer el punto de vista del Gobierno sobre el comunicado leído ayer por Josu Ternera.

El fin de ETA no supone, por tanto, el fin de las investigaciones sobre ETA. “No van a obtener nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando y sus delitos se seguirán juzgando. No hubo ni habrá impunidad” recalcó Rajoy.

Este punto, el de los asesinatos sin resolver, ha sido uno de los que más fricciones han causado en los colectivos de víctimas ante la disolución de la banda. En los últimos días se han sucedido críticas desde estos ambientes hacia el posible olvido de estas causas por parte del sistema judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada hay que justifique tanto dolor ni tanta impiedad. Los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas. El único relato que vale es el de las víctimas” ha dicho el presidente.

“Desaparece ETA, pero no desaparecen el dolor y el daño que han causado. Desaparece ETA, pero sus crímenes se seguirán investigando y juzgando”, ha recalcado Rajoy. El presidente del Gobierno ha dejado claro que “la democracia española ha vencido a ETA, y eso es patrimonio de todos, de nuestros vecinos franceses y del resto de la Unión Europea”.