Roger Torrent, nuevo presidente del Parlament “porque no había otro”

Según la información que maneja El Confidencial Digital, el nombre de Torrent, que hoy será elegido presidente del Parlament gracias a los votos independentistas, estaba sobre la mesa desde la semana pasada. En JxCAT, de hecho, daban por hecha su candidatura porque desde Esquerra “ya la estaban preparando”.

El diputado republicano, no obstante, puso reticencias cuando se le planteó por primera vez la opción de suceder a Carme Forcadell al frente de la Mesa. Tal y como explicaron fuentes de Esquerra y se publicó en estas páginas, su aspiración era ser el portavoz parlamentario de ERC. Y desde el partido, de hecho, aseguraban que ese era un puesto más idóneo para él.

“No había otro”

Torrent, sin embargo, será finalmente presidente del Parlament porque, tal y como aseguran desde Esquera, “no había otro candidato posible”.

Las mismas fuentes reconocen que tras la negativa de Carme Forcadell y de Carles Mundó, el partido ya pensó en Torrent pero, al aspirar éste a la portavocía, se lo planteó a Ernest Maragall. El ex del PSC, sin embargo, rechazó el lunes la oferta y dejó a los republicanos sin apenas margen de maniobra.

Tras esta última negativa, se dio la circunstancia de que solo Toni Castellà, ex de la rama Demòcrates de Unió e integrado ahora en Esquerra, quería presidir el Parlament. Su nombre, no obstante, no se tuvo en consideración y se ofreció, formalmente, el cargo a Torrent, que no había sido contundente en su negativa.

El aspirante a portavoz de ERC, por tanto, será el nuevo presidente de la Mesa, después de una elección in extremis por parte de Esquerra, que ha encadenado una varios fracasos en la búsqueda de candidatos durante los últimos días: “La cosa ha estado dura”, admiten en las filas republicanas.

¿Quién será portavoz?

El nombramiento de Torrent quita un problema a ERC pero crea otro a su grupo parlamentario: ¿Quién será ahora portavoz de los republicanos en la Cámara? Desde el partido aseguran que aún no hay ningún nombre sobre la mesa, pero lo cierto es que deberán acelerar en la toma de decisiones para evitar lo sucedido en los últimos días para elegir candidato a presidir el Parlament.

De momento, la única elección que no ha sido traumática en Esquerra ha sido la de Alba Vergés como secretaria de la Mesa. La de Igualada ejercerá, junto a Torrent, la representación de ERC en el órgano de gobierno del Parlament, que tendrá también dos miembros de Ciudadadanos y JxCAT y uno del PSC.