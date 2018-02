Susana Díaz considera un “ataque personal” el nuevo reglamento de Pedro Sánchez para el PSOE

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE andaluz, la presidenta de la Junta está molesta con el secretario general por la “falta de información” acerca del nuevo reglamento y también por cómo y cuándo lo anunció. En opinión de Díaz, la elección del día de su difusión, y la interpretación del mismo que salió desde Ferraz, forman parte de un ataque personal contra ella.

A escondidas y anunciado con los ERE

En primer lugar, Susana Díaz no le perdona a Pedro Sánchez que su propuesta de reforma del reglamento del PSOE no parta de un consenso con los barones regionales, sino que sea un proyecto hecho “por y para” la actual ejecutiva federal de Ferraz.

La presidenta de la Junta echa en cara al secretario general, en este sentido, que no se haya puesto en contacto con ella, ni con otros líderes autonómicos, para “pedir opinión” o, al menos, anticipar las principales novedades del texto que anunció José Luis Ábalos en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido el pasado lunes.

Además, Díaz sospecha que la elección del momento para dar a conocer cambios de trascendencia para el partido tampoco es casual. Recuerda que el lunes era un día clave en el juicio de los ERE de Andalucía, con la declaración de Francisco Javier Guerrero, y Sánchez quiso volver a pillarla en “fuera de juego”.

De hecho, las declaraciones del ex director general de Trabajo, que se desdijo de todas sus acusaciones contra los gobiernos de Chaves y Griñán, quedaron en un segundo plano por la reforma del reglamento del PSOE.

Objetivo: poner a los militantes en su contra

Por otra parte, en el equipo de Susana Díaz tampoco pasan por alto que una gran parte de los medios de comunicación han informado del nuevo reglamento del PSOE con un mismo enfoque, señalando que si hubiese existido este texto durante las últimas primarias, la presidenta de la Junta debería haber renunciado a su puesto como líder del partido en Andalucía.

Estas noticias no destacan, por ejemplo, que Sánchez puede blindarse hasta 2029 en Ferraz ni que se ha tenido en cuenta su etapa anterior como secretario general para contabilizar el máximo de tres mandatos establecido por Ferraz. En cambio, se asegura que los militantes del PSOE tendrán más facilidades para participar en primarias o que decidirán sobre pactos electorales.

En opinión de Díaz, esta similitud de las informaciones es fruto de “filtraciones interesadas de Ferraz”. Además, considera que el nuevo reglamento del PSOE provocará que líderes regionales se lo piensen dos veces antes de enfrentarse a Sánchez, ya que corren el riesgo de perder ese cargo orgánico.

No va a pronunciarse en contra

Pese a estas críticas, Susana Díaz no va a pronunciarse públicamente en contra de estos cambios de Ferraz. Entre otras cosas, porque “se vendería que va en contra de los militantes” advierten desde su entorno.

Quizá por ese motivo, la presidenta de la Junta anunció ayer por la tarde que no acudirá al Comité Federal del partido por motivos de agenda, al tener una cena en Barcelona el viernes y un encuentro con una asociación de ayuda a los discapacitados el sábado.

La baja de la andaluza, no obstante, no será la única: otros dirigentes territoriales, como Ximo Puig y Francina Armengol también comunicaron ayer que no tampoco asistirán a la reunión convocada por Sánchez para dar a conocer el nuevo reglamento del PSOE.