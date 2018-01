Roger Torrent evita poner fecha a un nuevo pleno de investidura

Torrent ha comparecido en la Cámara a primera hora para explicar los pormenores de la sesión prevista para esta tarde, después de publicarse el auto del TC que desarrolla la prohibición de una investidura telemática de Puigdemont, huido en Bruselas.

El presidente del Parlament ha anunciado a los medios que la sesión de investidura se aplaza hasta nuevo aviso, en concreto, hasta que el Constitucional responda a las alegaciones que presentarán los letrados de la Cámara autonómica al auto del sábado. Según ha explicado, se fijará un día dentro del plazo vigente, hasta el 6 de abril, cuando "existan garantías legales" para investir al líder de Junts per Catalunya.

Ha reafirmado su decisión de hacer presidente a Puigdemont, pese a su situación procesal: “no presentaremos otro candidato”, ha afirmado, porque “los catalanes no se han equivocado al votar”. “Aunque a la vicepresidenta del Gobierno no le guste lo que han decidido los catalanes”, ha reiterado.

En la misma línea, ha instado al TC a encontrar la solución para hacer president a Puigdemont, una vez escuchadas las alegaciones de los letrados del Parlament y de los diputados señalados por el Alto Tribunal.

Torrent ha criticado la decisión del Gobierno de impugnar la investidura de Puigdemont y ha calificado el hecho de “injerencia jurídica” del Ejecutivo, por pedirle al TC que se pronuncie sobre un hecho futuro.