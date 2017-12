Xavier García Albiol no se toca

Así lo confirman a El Confidencial Digital altos cargos de la dirección nacional del PP, que hablan de “respaldo total” del partido a Xavier García Albiol. Al ex alcalde de Badalona, aseguran, le ha perjudicado, fundamentalmente, que “la incorporación de unos 300.000 votos de la abstención vayan casi en totalidad a Ciudadanos”.

Una circunstancia que en Génova vinculan a la “campaña del voto útil” que impulsó la formación naranja antes de que se convocaran siquiera elecciones: “Nosotros estábamos trabajando para aplicar el 155 y ellos lanzaron un mensaje que ha calado en el electorado y el empresariado catalán, y que ahora les beneficia”.

Además, añaden, la Ley d´Hont es más que perjudicial para el PP en Cataluña, ya que “en Lérida, Tarragona y Gerona Arrimadas, por unos 200 votos que ahora tiene arrimadas, obtendríamos un escaño más que, de no ser para nosotros, irá a parar a ERC o la CUP”. Algo que “puede impedir una mayoría constitucionalista”.

Estos factores en contra, afirman desde la ejecutiva del PP, “han jugado en contra de Albiol”. No obstante, el presidente de los populares catalanes se ha mostrado como un “candidato solvente” que, además, “se ha desenvuelto perfectamente en los debates electorales, desmontando los argumentos independentistas y sin la sobreactuación de Arrimadas”

Ratificado por Cospedal

La opinión de la dirección del PP es la misma que la de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. La número dos del partido, que pactó en 2015 con Alicia Sánchez-Camacho la candidatuta de Xavier García Albiol, no se arrepiente de la decisión tomada entoncesy considera un “acierto” haber apostado por el ex alcalde de Badalona.

Tanto es así que, tal y como confirman desde Génova, Cospedal ya ha ratificado, “tanto en público como en privado” a García Albiol en el puesto tras las elecciones de esta noche.

El actual líder regional del PP en Cataluña, aseguran colaboradores muy próximos a Cospedal, “era el mejor candidato posible” y “la persona idónea” para dirigir el partido en estos momentos. Entre otras cosas, “porque es de los pocos, si no el único, que tenemos en la región capaz de haber ganado dos elecciones locales y además con experiencia de gobierno”.

Con experiencia para negociar

Esa experiencia al frente del consistorio de Badalona, y también estos años al frente del PP en el Parlament, le han servido a García Albiol para convertirse en un “gran negociador”. Una cualidad que se considera imprescindible en la ejecutiva de los populares de cara al escenario político que se abrirá tras las elecciones de este jueves.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que “Xavi es la persona elegida” para representar al PP en las conversaciones que emprenderán los constitucionalitas para intentar formar gobierno y evitar que los independentistas vuelvan a la Generalitat.

Así las cosas, señalan desde Génova, “no tendría sentido” iniciar el relevo de Albiol después de las elecciones, ya que “él estará al frente de las negociaciones con Ciudadanos y PSC” y, según las previsiones de Moncloa y también del PP, “pasarán meses” hasta que haya un presidente investido en Cataluña.

Dolors Monstserrat, “opción de futuro”

Esta decisión por parte de la ejecutiva del PP deja aparcada, aunque no descartada, la candidatura de Dolors Montserrat para liderar el partido en Cataluña a medio plazo. La ministra de Sanidad es una apuesta de futuro de María Dolores de Cospedal y mantiene intactas sus opciones, pero “ahora no es su momento”.

Altos cargos del PP comentan que “quizá tenía que haber dado un paso al frente” en los últimos meses, para postularse ella como candidata en estas elecciones del 21-D. No obstante, añaden, “ni Rajoy, que tenía que haber hecho crisis de Gobierno, ni ella misma, lo tenían claro, por lo que ese tren pasó y habrá que esperar el siguiente”.

Mientras, la titular de Sanidad “ha trabajado como la que más” en esta campaña. Un trabajo que, ya de cara al futuro, “le ha hecho más reconocible para el electorado y para la gente del propio partido en la región”.

“Nadie quiera abrir el melón de la sucesión”

La sucesión de Albiol al frente del PP de Cataluña, por tanto, se ha pospuesto sine die, gracias al respaldo de la dirección nacional y a pesar de las dudas que sigue generando en otros cuadros ejecutivos del partido.

Algunas de esas voces críticas explican a ECD que la decisión de Génova tiene que ver, entre otras cosas, con que “nadie quiere abrir ese melón por las consecuencias que puede tener”. En ese sentido, recuerdan que el ex alcalde de Badalona, tal y como se ha comentado anteriormente, “fue una apuesta de Cospedal”. Por tanto, “buscar ahora un sucesor sería reconocer un error”.

La secretaria general, no obstante, no sería, ni mucho menos, la única señalada: “Ha habido fallos de planificación de la campaña y algunos dirigentes, como Andrea Levy, han estado desaparecidos. Cuestionar a Albiol sipundría cuestionar también a importantes cargos de la ejecutiva nacional y, por tanto, no se va a hacer”.