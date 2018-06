El acercamiento a Cataluña de los independentistas presos, clave en el nombramiento del director de Prisiones

Para lograr ese objetivo, el presidente ha dado instrucciones y plenos poderes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha empezado a trabajar en esa dirección. De hecho, tiene ya diseñada una hoja de ruta, que pasa por el traslado de Junqueras, Jordi Sánchez y demás presos catalanes el próximo otoño.

Se aplicará cuando termine la instrucción y una vez dictado auto de apertura de juicio oral. A partir de ese momento, el juez instructor, Pablo Llarena ya no necesitará más indagatorias ni volver a escuchar a los ex consellers, porque habrá puesto punto final al sumario. Será entonces cuando Interior iniciará los trámites para el acercamiento de los ex miembros del Govern.

Un fichaje clave

En el Ministerio dan por seguro que el juez del Supremo pondrá “todas las trabas posibles” a que se lleve a cabo el traslado. Y, por ese motivo, Marlaska y su gabinete han decidido incorporar un “fichaje clave” de cara a este desafío: el nuevo director de Prisiones, Ángel Luis Ortiz González.

Las fuentes consultadas por Confidencial Digital recuerdan que el sucesor de Ángel Yuste en el cargo es juez de vigilancia penitenciaria y, por tanto, persona que “conoce perfectamente todos los procedimientos para conceder permisos, terceros grados o, como es el caso, traslados de una cárcel a otra”.

En el caso de los políticos catalanes encarcelados, la situación es más “delicada”, al tener la Generalitat transferida la competencia de Prisiones. Pese a ello, el acercamiento “se puede realizar”, aunque “se necesita tener a alguien que sabe lo que se hace”.

Interlocutor con Llarena

Ortiz González, aseguran desde Instituciones Penitenciarias, acumula una “larga experiencia” y está “acostumbrado” a este tipo de peticiones. Por tanto, “es la persona idónea para liderar el acercamiento de los ex miembros del Govern”.

El propio director de Prisiones ya se manifestó públicamente, meses atrás, a favor de esta medida, que ahora va a aplicar el Gobierno Sánchez... precisamente con su ayuda.

Cabe recordar, que ha sido, director del gabinete jurídico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, y ha “pilotado” la postura del Gobierno municipal favorable al traslado de los presos catalanes.

Ahora, su cometido será ayudar a Pedro Sánchez y a Fernando Grande-Marlaska a lograr este objetivo en otoño. Desde el Ejecutivo dan por hecho que tendrá que “negociar, y varias veces”, con el juez Llarena, pero están seguros de que finalmente habrá acuerdo.

Recuerdan que, como juez de vigilancia penitenciaria, ya se ha enfrentado a conflictos de competencia similares. Y ahora tiene todas las de ganar porque, “en casos de prisión preventiva, como el que nos ocupa, la ley da la última palabra al juez de vigilancia penitenciaria y a Prisiones, no al instructor”. Una circunstancia que Ortiz González conoce y hará valer frente a Llarena.