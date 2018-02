Así consiguió España que los 193 países del mundo dijeran “no” a la independencia de Cataluña

Ni Venezuela ni Cuba se atrevieron a apoyarla

Se habló con todos los estados miembros de la ONU y cada visita de Romeva tuvo una “réplica discreta” por parte de un representante del Gobierno

El proyecto independentista de Cataluña no murió con la aplicación del 155 de la Constitución, sino al día siguiente del referéndum del 1-O. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras eran conscientes de que no iban a lograr un reconocimiento internacional global, pero sí aspiraban a que relevantes países abrieran la puerta a la secesión. Sin embargo, no consiguieron ni un solo apoyo internacional.