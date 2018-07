Los ‘sorayos’ distribuyen un “pásalo” para que Casado renuncie a disputar la presidencia del PP

En la propia rueda de prensa tras conocerse los resultados de la votación de los 66.000 militantes del PP, Sáenz de Santamaría insistió en que iba a tratar de convencer a Pablo Casado para llegar a un acuerdo que evite la segunda votación, esta vez de los compromisarios en el congreso.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que no sería lógico, e iría contra el discurso tradicional del PP, que la candidata más votada fuera desbancada por el segundo.

Según ha sabido Confidencial Digital, dirigentes y militantes populares están haciendo circular desde hace unos días un mensaje -sobre todo, por WhatsApp- con un objetivo claro, que se resume en el hastag #PabloIntegrate: que Casado renuncie a disputarle el liderazgo a Sáenz de Santamaría, y llegue a un acuerdo con ella.

El argumento utilizado por los partidarios de la ex vicepresidenta del Gobierno es el de la lista más votada. “Si Pablo pacta con los perdedores”, señalan los autores del mensaje, “esto es lo que puede contestarle Sánchez cuando él le diga que su gobierno no está legitimado porque no ganó en las urnas: ‘Señor Casado no critique lo que yo hago en el Parlamento cuando usted ha hecho lo mismo en su partido’”.

Hay que recordar que el PP ha tratado de deslegitimar la llegada de Sánchez al Gobierno remarcando que nunca ha ganado las elecciones, y que sólo salió adelante la moción de censura gracias a un “pacto de perdedores”. El mismo término lo utilizaron cuando el PSOE trató de formar Gobierno tras las elecciones generales de 2015, y que no salió adelante por la falta de entendimiento entre Podemos y Ciudadanos.

Los partidarios de Sáenz de Santamaría van más allá, y de cara al futuro se preguntan: “¿Como defenderemos en municipales y autonómicas que gane la lista más votada, si nosotros no lo hacemos en el partido?”. Y es que en mayo de 2019 el PP puede volver a encontrarse con victorias insuficientes en comunidades autónomas y ayuntamientos, y que el PSOE y las marcas de Podemos pacten y le dejen fuera.

“Si crees en la democracia, si crees que el PP tiene que defender el resultado histórico de unas primarias y que se haya elegido a una mujer por primera vez, preparada, con experiencia y con espíritu de integrador, entonces pasa este mensaje: por el PP y por España”, acaba este texto que están haciendo circular dirigentes y militantes que apoyan a Soraya Sáenz de Santamaría.