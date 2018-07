La imagen de España ha resistido al ‘otoño negro’ de Cataluña

El pulso entre el Estado y los independentistas catalanes no sólo se jugó en las calles de Cataluña, en el Parlament, en los tribunales... También fuera de las fronteras de España, en las sedes de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales, así como en la opinión pública de estos otros países. Pese a las portadas e imágenes de las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1 de octubre, la opinión general sobre España no ha caído de forma sensible.