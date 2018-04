“El jueves nos jugamos la legislatura”: el dramático SMS de Moncloa

El miércoles 25 y el jueves 26 de abril el Congreso someterá a debate de totalidad los Presupuestos presentados por el Ejecutivo de Rajoy para este año 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá las cuentas. Después tomarán la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de devolución: PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu.

El jueves será el momento de la versad, cuando se votarán las distintas enmiendas. Si ninguna de las enmiendas consigue mayoría simple en la cámara, los Presupuestos habrán superado otro trámite.

El Confidencial Digital ha podido saber que el Gobierno ha puesto en alerta al Grupo Parlamentario Popular para la votación de este jueves. Lo ha hecho a través de mensajes de SMS enviados desde Moncloa a los diputados populares.

Ni un despiste en la votación

Estos mensajes tratan de activar a los 137 diputados del PP ante una de las votaciones más importantes de la legislatura, de ahí que el mensaje, con cierta carga dramática, agónica, es que “el jueves nos jugamos la legislatura”.

No se trata sólo de que no se ausenten por ningún motivo, ya que actualmente puede depender de un solo voto que continúen o no adelante los Presupuestos Generales del Estado.

El aviso del Gobierno a los representantes populares en el Congreso incide también en que estén muy atentos durante el debate a las indicaciones que realicen desde la primera fila de la bancada del grupo sobre el sentido del voto.

Y es que, a diferencia de una votación más simple, como la de investidura, los diputados sólo tienen que apretar el botón de “sí”, “no” o “abstención” una sola vez. Sin embargo, al final de este debate sobre las enmiendas a los presupuestos los diputados tendrán que realizar un buen número de votaciones sucesivas, y el PP no quiere que por un despiste o error se apruebe una enmienda a la totalidad que tumbe los Presupuestos.

De hecho, el reglamento del Congreso contempla que si se da un empate a 175 votos a favor y 175 en contra de las enmiendas, se repita la votación dos veces. Si persiste el empate, las enmiendas a la totalidad decaen. Los 137 diputados del PP (incluyendo a Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro) sumen 176 con los 32 de Ciudadanos, los cinco del PNV, Ana Oramas de Coalición Canaria y Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Con que falle alguno de estos diputados, y no haya ausencias en el bloque en contra, se producirá ese empate que obligaría a repetir votaciones y un error al apretar los botones del voto pueden inclinar la balanza contra el Gobierno.

Si el PP consigue amarrar sus votos, y los de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, podrá tumbar este jueves las enmiendas a la totalidad. Entonces se abrirá el plazo de enmiendas parciales al articulado, que se debatirán en la Comisión de Presupuestos.