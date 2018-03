Los letrados del Parlament se hartan de las “ocurrencias” de los independentistas

Según ha podido saber El Confidencial Digital, esta iniciativa surgió de los diputados de Junts per Catalunya, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós. La reunión de la Mesa que trataba esta cuestión se alargó hasta el punto de alcanzar las tres horas y media de duración.

Se alegó un único motivo para justificar la querella, que fue defendida a ultranza durante el encuentro: un magistrado no puede ignorar la voluntad popular de los catalanes, que han elegido democráticamente a Jordi Sànchez como representante. También se recordó la negativa de Llarena a darle permiso penitenciario para acudir a la investidura contradice el resultado de las urnas. A su juicio, podría haber prevaricado.

Por ende, entienden Costa y Campdepadrós, el perjudicado mayor es el Parlament ya que la Mesa se encuentra ante la tesitura de encontrar un candidato idóneo para todos los grupos y a la vez, hacerlo lo antes posible para no dejar a Cataluña sin gobierno durante más tiempo.

Los letrados

Una vez que Costa y Campdecadrós expusieron sus argumentos, se inició una discusión entre el resto de miembros de la Mesa sobre la conveniencia de presentar la querella. Se mostraron en contra José María Espejo-Saavedra, Joan García (ambos de Ciudadanos) y el socialista David Pérez, mientras que Alba Vergés y Roger Torrent, de ERC, no veían con malos ojos la propuesta.

La conversación subió de tono y los diputados pasaron a lanzarse ataques personales, antes de sugerir la idea de acudir a los servicios jurídicos.

Se encontraban presentes en dicha reunión dos de los abogados del Parlament, el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona. Salieron de la reunión con el encargo de estudiar la viabilidad de la querella y dar su opinión, no mediante un informe, ni siquiera de un dictamen, sino simplemente de forma verbal.

Una vez finalizada la Mesa, Bayona y Muro se trasladaron a sus despachos y comunicaron al resto de letrados la tarea que se les había asignado.

“Es surrealista”

ECD ha podido saber que los abogados del Parlament califican la propuesta de JxCat de “surrealista” y que se trata de una estrategia para “ganar tiempo” y escoger un nuevo candidato antes de que el TC se pronuncie sobre el calendario de investidura, cosa que no ocurrirá antes de Semana Santa.

A primera vista, explican, no existen argumentos jurídicos sólidos para sustentarla. Por un lado, porque “el Parlament no puede querellarse contra cualquiera”, afirman algunos letrados, ya que es una institución legislativa que tiene que cuidarse de abrazar causas partidistas, demasiado politizadas.

Por otro lado, no parece que exista elemento objetivo de daño contra la Cámara, como argumentan Costa y Campdecadrós. Al contrario, los letrados sostienen que, si hay alguien perjudicado por la decisión de Llarena, ése es Jordi Sànchez y no el Parlament. Tendría que querellarse, en todo caso, el diputado electo.

“Quieren utilizar el Derecho de forma política”

Según ha recabado este confidencial, los letrados empiezan a estar cansados de las “ocurrencias” de los independentistas en el Parlament. Ya les han hecho emitir un informe sobre la investidura telemática de Puigdemont, que les costó presiones de miembros de ERC por dictar que no era legal.

Además, se les encargó otro dictamen sobre los plazos para la investidura, recayendo sobre ellos el peso de dictar el calendario, algo que se entraba de manera ajustada dentro de su competencia. Finalmente, dictaminaron que los dos meses para nombrar un president de la Generalitat no habían comenzado a correr.

Para los letrados, Roger Torrent y los miembros independentistas de la Mesa “quieren utilizar el Derecho de forma política” para favorecer sus intereses. En el caso de la querella contra Llarena, para ganar tiempo en la búsqueda del candidato a president.

Mientras todo esto sucede, los servicios jurídicos ofrecen el siguiente diagnóstico: “están dándole la vuelta a la tortilla una y otra vez y sólo están consiguiendo alargar el 155, la situación de desgobierno y espantar a las empresas y a los turistas”.

A su juicio, la situación es “alarmante y crítica” y, con su actitud, Torrent y la Mesa están consiguiendo difundir un ambiente de “hastío” también entre los letrados, pero sobre todo en el resto de diputados.

“Esperar a que se les olvide”

Precisamente a causa de esta situación de cansancio e incluso aburrimiento, los letrados van a hacer “oídos sordos” a la propuesta de una querella del Parlament contra el magistrado Llarena.

No sólo no van a emitir un informe, sino que se abstendrán de dar su opinión verbalmente a la Mesa porque, “si se les olvida la ocurrencia, mejor”. No ya sólo por la inviabilidad de la proposición, sino por el “ridículo” de llevar a juicio al instructor del 1-O.

Sin embargo, no se muestran optimistas. Las discusiones de la Mesa se eternizan, dicen, por las discusiones que pasan con virulencia al plano personal, especialmente entre dos grupos, Junts per Catalunya y Ciudadanos.

Ambos grupos son los más reacios, a día de hoy, a negociar entre ellos y llegar a acuerdos para desbloquear la situación en la Cámara. “Así, es imposible llegar a un acuerdo”, aseguran con desazón.