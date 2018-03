El manual de los independentistas para acosar a turistas, comerciantes y políticos es falso

“Acciones de respuesta continuadas contra el estado fascista español”: ese título encabeza un documento firmado por uno de los Comités de Defensa de la República -formados antes del referéndum del 1-O para luchar por la independencia en las calles-, el del barrio barcelonés de Gracia.

A continuación, se apuntan una serie de acciones propuestas para realizar en la ciudad de Barcelona para protestar contra los últimos golpes judiciales propinados al proceso independentista, como la detención de Carles Puigdemont en Alemania y la entrada en prisión provisional de Jordi Turull y varios ex consejeros de la Generalitat:

-- “Entrar en grupos de 3 a 6 personas a los hoteles del centro de la ciudad e intimidar a los turistas para que se posicionen a lado de nuestra República”.

-- “En grupos de 2 a 3 personas sería recomendable entrar en los negocios del barrio, informando a los propietarios y clientes que estén dentro sobre la necesidad de defender nuestra República. En caso de que algún comerciante o cliente nos haga frente, le tendremos que intimidar y aunque se ha de evitar en lo posible, si es necesario le agrediremos en puntos no vitales del cuerpo”.

-- “Formar grupos de 2 a 3 personas para dirigirse a las sedes de los principales partidos fascistas españoles: PSC-PSOE, Ciutadans y Partido Popular para manifestarse ante sus sedes e incluso recurrir a la violencia de bajo nivel, ya sea lanzando huevos o tomates u otros objetos contundentes contra sus fachadas. Si vemos a algún líder mediático cerca la haremos un escrache dirigido contra su persona, amigos o familiares, siguiéndolo hasta la sede del partido o incluso hasta su casa”.





Estas y otras medidas -forzar a la gente en la calle a no hablar castellano, intimidar a directivos de grandes empresas...- causaron una gran alarma entre entidades y personalidades antiindependentistas que difundieron este documento. Lo mostraron como ejemplo del salto hacia la violencia descarnada que estaría preparando un sector del independentismo más radical.

Sin embargo, El Confidencial Digital ha podido saber que numerosos colectivos independentistas niegan la autoría del documento. Incluso el Comité de Defensa de la República de Gracia, y otras entidades secesionistas de ese barrio que dan soporte al comité, niega que esas instrucciones se hayan difundido realmente por parte de este u otro CDR.

Varios detalles desmontan la veracidad de este documento. En primer lugar, no ha sido difundido por los canales habituales por los que estos comités se comunican con sus miembros. Evidentemente, existen canales más cerrados y privados, en los que los líderes de los comités dan órdenes que no quieren que trasciendan con antelación para no dar información a las Fuerzas de Seguridad. Pero este tipo de consejos sí que circulan con facilidad por grupos, chats de Telegram, perfiles de Twitter, para que el mayor número de simpatizantes tengan acceso a ellos.

Por otro lado, ni siquiera el nombre que encabeza el documento es el que realmente utiliza ese comité: no es el “CDR Gràcia – Llibertat (Barcelona)”, el añadido de “Llibertat” nunca ha sido utilizado por este colectivo.

Además, tal y como se puede ver a continuación, algunos independentistas han detectado una enorme cantidad de faltas de ortografía en catalán, varias decenas en apenas un folio: castellanismos, ausencias de acentos, letras que faltan... Algo muy llamativo y poco habitual para este tipo de comunicaciones.





Por último, hay que tener en cuenta que pese a haber radicalizado sus mensajes en los últimos meses, y hablar ya de “respuesta contundente”, de que “Cataluña será un infierno”... en todo momento los Comités de Defensa de la República emplean un lenguaje mucho menos violento, más basado en reivindicar la resistencia que en atacar directamente.

Otra cosa, obviamente, es lo que efectivamente ocurre en algunas concentraciones: así sucedió en las protestas el domingo en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona, que derivó en lanzamiento de objetos contra los agentes de los Mossos, uso de pintura amarilla, golpes a los policías, quema de contenedores...

Pero los comités no suelen adelantar planes tan directos y tan violentos. Desde hace meses son conscientes de que se encuentran en el punto de mira de los servicios de información y de los jueces -Pablo Llarena les menciona como una fuerza motriz fundamental en la “rebelión” independentista-, y están tratando de ser más cautos, de dan menos pistas de sus movimientos, y desde luego de no anunciar tantos detalles de las acciones de protesta que van a realizar.