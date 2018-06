El ministro Borrell tendrá a sus órdenes a un hijo, destinado en la embajada en Panamá

Borrell hijo obtuvo el primer puesto de la promoción de 2010 en la Escuela Diplomática, un año en el que su padre presidía la Instituto Universitario Europeo de Florencia tras su paso por la presidencia del Parlamento Europeo.

Durante los exámenes de la oposición, el joven Borrell hizo valer su extraordinario dominio del árabe, que habla sin dificultad, aunque sus destinos en el exterior se han limitado al continente latinoamericano: primero fue cónsul general en Santa Cruz (Bolivia) y desde hace poco, está destinado en la capital panameña.

En el mundo del cine

En la biografía de Joan Borrell previa a su condición de diplomático destaca su trabajo en el mundo del cine. Produjo dos películas: ‘La mitad de Óscar’ (2010) y ‘199 recetas para ser feliz’ (2008); tres cortometrajes: ‘Objects in Mirror Are Closer Than They Appear’ (2008), ‘Una vida mejor’ (2007) y ‘El hombre del saco’ (2002); y un documental: ‘Cambio de sentido’ (2009). Para ello, contó con una empresa llamada 14 Pies Audiovisual, especializada en edición y postproducción, y de la que fue administrador único hasta que entró en Exteriores.

La coincidencia de un padre ministro de Exteriores y un hijo diplomático no es nueva en el período democrático, por sorprendente que parezca. Cuando Fernando Morán López se convirtió en 1982 en el primer ministro de Exteriores de Felipe González, ya había un hijo suyo dentro del Ministerio: Fernando Morán Calvo-Sotelo, quien había ingresado en la Carrera Diplomática un año antes, en 1981. En la actualidad, desempeña el cargo de delegado de Exteriores para el Campo de Gibraltar.