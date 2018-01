La persona que ha conseguido que Puigdemont no regrese a España

Cuando Roger Torrent suspendió ayer el pleno de investidura, no sabía aún que Carles Puigdemont no tenía previsto, ni por asomo, presentarse al Parlament. Después intentó hablar hasta cinco veces por teléfono con él, pero el ex president no quería hablar con nadie: tenía, y sigue teniendo claro, que su única opción es permanecer en Bruselas.

“Abducido” por su abogado belga

Así lo confirman a El Confidencial Digital personas que, en los últimos días, han tenido conocimiento de los contactos del PDeCAT y de Esquerra con el propio Puigdemont para tratar de convencerle de su regreso. Unas gestiones que, según estas fuentes, han resultado totalmente inútiles.

El ex president, añaden, se ha “enrocado” y no tiene intención alguna de volver a España: “No atiende a razones. Su única estrategia es permanecer en Bruselas hasta que reciba garantías de la Justicia o del Gobierno de que no va a ser detenido”.

Esa exigencia de “inmunidad”, que el propio Puigdemont también pidió al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, forma parte de una estrategia legal de su abogado belga, Paul Bekaert. Una persona que, según aseguran desde el PDeCAT, “tiene absolutamente abducido” al cabeza de lista de Junts per Catalunya.

El letrado, que ya trabajó con presos de ETA, es experto en dilatar los procesos judiciales como estrategia para intentar llegar a acuerdos con los tribunales.

Esa estrategia, que le valió con los etarras hasta que la legislación europea obligó a las repatriaciones instantáneas en casos de terrorismo, fue clave para que Puigdemont le contratara en su día, y es la única a la que se agarra el ex president.

Las fuentes consultadas por este diario añaden, en este sentido, que el propio Puigdemont, a recomendación de su abogado, juega al despiste. Pero en sus compañeros empieza a asentarse la idea de que el candidato a la investidura no tiene intención alguna de volver porque así se lo ha aconsejado Bekaert: “Solo se fía de él y hará lo que él le diga hasta las últimas consecuencias”.

Enlace con los independentistas flamencos

El propio jurista belga, de hecho, está ejerciendo no solo como abogado de Puigdemont, sino como todo un relaciones públicas del ex president.

Así, gran parte de la agenda del candidato de Junts per Catalunya en las últimas semanas ha estado planificada por el propio Bekaert, que le ha propuesto diferentes actos y conferencias no solo en Bélgica, sino también en otros países.

No se descarta, incluso, que Puigdemont, después de su paso por Dinamarca, tenga previsto visitar, entre otros destinos, Holanda, Escocia, e incluso Eslovenia.

Bekaert, explican las fuentes consultadas, está “muy bien relacionado” tanto dentro como fuera de las fronteras belgas, y Puigdemont se está aprovechando de esa agenda de contactos. El ex president, de hecho, ha logrado importantes apoyos de los independentistas flamencos gracias a la mediación de su abogado.

Ayer mismo, y después del revuelo provocado por su no viaje a España y la suspensión del pleno de investidura, Puigdemont fue recibido y aplaudido por los diputados flamencos del NV-A en Lovaina, una ciudad situada al este de Bruselas.

Trámites para empadronarse en Bélgica

Las fuentes consultadas por ECD también señalan a Bekaert como el responsable de quePuigdemont haya iniciado los trámites para afincarse en Bélgica. El abogado le ha asesorado para que cumpliera con todos los requisitos necesarios.

Así, tal y como se informó en estas páginas, el Gobierno fue informado de los movimientos de Puigdemon para realizar la correspondiente inscripción en un municipio que señalaría como su lugar de residencia habitual en el país. Desde el primer momento, las principales sospechas apuntan a la localidad de Sint-Pauwels, a medio camino entre Amberes y Gante, en la comarca de Flandes.

El ex president, después de conocer las exigencias de la administración belga para lograr empadronarse, ha acreditado que dispone de dinero suficiente y que no necesitará prestaciones públicas. Para ello, ha presentado un certificado de los ingresos como diputado en el Parlament.

Indignación en ERC

La actitud de Puigdemont, que ya a principios de semana empezaba a gestar una nueva guerra entre el PDeCAT y ERC, tiene soliviantados a los dirigentes de Esquerra, que acusan al ex president de haberles tomado el pelo.

Los republicanos recuerdan las fotos de los accesos al Parlament compartidas por Puigdemont el lunes, y su exigencia de inmunidad a Torrent. Unas maniobras que parecían hacer indicar que iba a volver, cuando ese regreso no estaba en sus planes. Eso, unido a la decisión de no contestar las llamadas al presidente de la Cámara, han tensado más las cosas entre ERC y los convergentes.

Los de Oriol Junqueras ya señalan directamente a Puigdemont como el responsable de la situación de bloqueo existente en Cataluña, y responden a las críticas, procedentes del PDeCAT, contra Torrent por no haber mantenido el pleno de investidura previsto: “La culpa de que el candidato a la presidencia no haya venido a Cataluña es únicamente del candidato”, señalan.

Destacan, además, que Torrent ha recibido “amenazas” por parte del PP y del Gobierno y que, de haber mantenido el pleno, se exponía a la inhabilitación. Puigdemont, sin embargo, “sigue ocultándose” en Bruselas mientras el presidente de la Cámara “da la cara” y Oriol Junquerascontinúa en prisión.