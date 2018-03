El ‘president’ Rajoy no convocará elecciones en Cataluña

Con esas posturas, muchos políticos catalanes están mirando a Madrid, en busca de “un golpe de mano”: bien del Tribunal Constitucional o del propio Gobierno. No obstante, según explican a El Confidencial Digital altos cargos del Ejecutivo, ninguna de las dos instituciones “va a mover un dedo” en las próximas semanas.

El TC no tiene pensado poner plazos...

Las mismas fuentes confirman que en Moncloa se sabe, desde hace días, que el Tribunal Constitucional no tiene en su agenda fijar plazos para investidura en Cataluña, tal y como le había solicitado el PSC en el recurso presentado tras el frustrado pleno para elegir a Carles Puigdemont como nuevo president.

El Alto Tribunal admitió la semana pasada el escrito de los socialistas, pero aplazó, también sine die, cualquier decisión que tuviera que ver con “poner en marcha el reloj de la legistalatura”, a la espera de novedades del propio Parlament.

El pasado domingo, Roger Torrent anunció que desconvocaba el pleno previsto para el lunes para la investidura de Jordi Sánchez, ante la negativa del juez Llarena de permitirle salir de prisión. En Barcelona, y también en Moncloa, volvieron a mirar hacia el TC, pero “ahí tampoco va a haber novedades”.

Desde el Gobierno confirman que, en la reunión que los magistrados del Constitucional tiene la semana que viene, “no se va a debatir poner plazos a la investidura”. Y, tal y como han deslizado desde el Tribunal, “tampoco está previsto en plenos posteriores”.

En este sentido, recuerdan en Moncloa, el TC tiene “hasta 6 meses para pronunciarse”, por lo que tanto Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría descartan que sea el Alto Tribunal el que ponga fecha límite a la investidura.

… ni Rajoy amagar con elecciones

El Gobierno, con el 155 en vigor, no tiene potestad para fijar una fecha concreta para celebrar un pleno de investidura, ya que esa competencia recae, únicamente, en el presidente del Parlament, Roger Torrent. No obstante, algunos cargos del partido estaban planteando otras alternativas para desbloquerar la actual situación política.

Entre ellas, destacaba por encima del resto la opción de que Mariano Rajoy anunciara una “fecha tope” para que JxCAT presente un candidato “elegible” por el Parlament. Y, de no producirse esa designación en el día fijado por el presidente, disolver de nuevo la Cámara Autonómica y convocar nuevas elecciones.

Esa acción, recuerdan las fuentes consultadas, recae en el president de la Generalitat y ese, a día de hoy, y tras la aplicación del 155, no es otro que Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo, no obstante, ya ha asegurado a los suyos que no contempla esa opción.

El presidente considera que, antes de llegar a ese extremo, se ha debido de producir, al menos, una investidura fallida. De lo contrario, “no existirían hechos objetivos que justificaran una decisión así”. Además, añaden desde Moncloa, “son Junts per Catalunya y ERC a través de Torrent los que tienen que buscar una solución”.

Queda 155 para rato

En ese sentido, las fuentes consultadas por ECD afirman que “si los independentistas no tienen prisa por formar nuevo Govern, nosotros aún menos, ya que de esa forma se mantiene en vigor el 155 y, además, tenemos asegurado que Cataluña se mantiene en la legalidad”.

Desde Moncloa, de hecho, tienen claro que la aplicación de este artículo se mantendrá, por lo menos, hasta el mes de mayo. Hasta entonces, sostienen desde el Gobierno, es casi imposible que haya nuevo president y, además, “habrá que hacer traspaso de poderes”, lo que se alargarán todavía más los plazos.

Con ese escenario, desde el Gobierno insisten en pasar toda la presión a Roger Torrent: “Debe ser él quien exija un candidato que pueda ser investido a JxCAT para desbloquear la situación”. Mientras tanto, avisan, “el 155 se mantendrá en vigor”.