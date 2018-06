Los rivales de Cospedal le acusan de haber manejado el censo de militantes antes que ellos

Una vez conocido el censo final de inscritos, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo y José Ramón García-Hernández calificaron de “ridícula” la cifra, y se apresuraron a pedir a Génova que diera más tiempo a los militantes para inscribirse.

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, pidió actualizar los datos sobre los afiliados e imponer una cuota de alta “simbólica” para actualizar y ampliar la masa social del partido y, a la vez, “favorecer la participación”. Sin embargo, eludió posicionarse sobre la necesidad de ampliar o no el plazo de inscripción.

Mientras tanto, la candidata que ha mantenido un silencio absoluto en torno a esta polémica ha sido María Dolores de Cospedal. Una postura, la de la ex secretaria general, que, según sus rivales, “delata que ella ha sacado ventaja de todo esto”.

“Manejó el censo antes que nadie”

Así lo aseguran al Confidencial Digital desde los equipos de campaña de los demás candidatos, que acusan a la actual dirección nacional del PP, con Fernando Martínez Maíllo a la cabeza, y al Comité Organizador del Congreso dirigido por Luis de Grandes, de “favorecer claramente” a Cospedal tanto en la documentación como en los plazos.

Las mismas fuentes recuerdan que la ex secretaria general, que mantuvo ese cargo hasta la semana pasada, y sigue siendo presidenta del PP en Castilla-La Mancha, ha tenido acceso, antes que nadie, a los datos de los militantes del partido: “Por supuesto que ha controlado desde el principio a los afiliados de su región, pero también a los del resto de España”.

Esa “ventaja competitiva”, aseguran desde las otras candidaturas, ha servido a su equipo para “hacer llamadas desde la semana pasada a los militantes para que se inscribieran”. Por el contrario, añaden, “nosotros no tuvimos el censo definitivo hasta el viernes, cuando quedaron aprobadas definitivamente las candidaturas”.

Un 30% de los inscritos son cargos afines

Los “movimientos” de la ex secretaria general la semana pasada han provocado, según las fuentes consultadas, que “unos 20.000 inscritos” sean “cargos públicos o cargos del partido”. Y, de todos ellos, “la gran mayoría son afines a Cospedal”.

El hecho de que un 30 por ciento del censo “esté controlado” por una de las candidatas hace que algunos de sus rivales hablen ya, en privado, de “irregularidades” dentro del congreso del PP. Una denuncia que alguno ya ha hecho llegar al Comité Organizador.

Los defensores de esta tesis añaden, además, que esos 20.000 afines a Cospedal “tienen su futuro ligado al de ella”, por lo que “no solo la votarán, sino que pedirán a su entorno que también la respalden”.

El Comité no cambia de criterio

Para ampliar esta información, ECD se ha puesto en contacto con integrantes del Comité Organizador del Congreso Extraordinario del PP.

Las fuentes consultadas aseguran que el órgano presidido por Luis de Grandes no tiene prevista ninguna reunión extraordinaria para abordar las peticiones de Casado, Margallo, y García-Hernández de ampliar los plazos de inscripción. Y añaden, de forma tajante, que “quien se ha inscrito para votar, votará, y el que no lo ha hecho, no participará”.

Esta postura es defendida por la actual dirección del PP, con Maíllo a la cabeza. El vicesecretario general ha asegurado, en este sentido, que “no existe unanimidad” entre las candidaturas para ampliar el plazo de inscripción. Por tanto, al haber criterios contrapuestos, “ni el partido ni el Comité pueden posicionarse a favor de uno o de otros”.