Tras las fotos de las manos: el trasfondo de la campaña de Moncloa con Pedro Sánchez

El disgusto lo ha transmitido el propio Sánchez en los pasillos del Congreso, cuando los periodistas le preguntaban por las últimas instantáneas publicadas en la red social: la de sus manos. Estas últimas fotografías han sido la gota que ha colmado el vaso, porque han provocado un gran revuelo entre los tuiteros que no tardaron en crear ‘memes’.

Corriendo y con su perrita

Las primeras fotografías que se difundieron fueron las del presidente del Gobierno practicando ‘running’, en una carrera matutina por los jardines de su nuevo domicilio. Según explicaba el texto que acompañaba a las imágenes: Sánchez, después de realizar ejercicio, se enfrentaba a una importante semana de trabajo.

También se le fotografió tomando un descanso en la escalinata de La Moncloa mientras acariciaba a su perra, Turca.

Algunos quedaron perplejos al no conocer qué buscaba realmente el equipo de Pedro Sánchez al difundir estas imágenes inéditas. Lo que no se sabía es que esto no había hecho más que empezar.

En un helicóptero

En semanas posteriores se sumaron a este material fotográfico otras imágenes como la de Sánchez en un helicóptero Súper Puma; con gafas en un avión al más puro estilo Julio Iglesias; y finalmente la gota que ha colmado el vaso: las imágenes de sus manos que muestran “la determinación del Gobierno” de Sánchez, según explicaban en la cuenta oficial de Twitter de La Moncloa.

Durante los últimos días, los tuiteros han plagado la red social de ingeniosos ‘memes’ sobre las manos de Pedro Sánchez. También ha habido chistes y críticas por parte de políticos de la oposición e incluso en su propio partido.

Pero, es que la publicación de estas fotografías, sobre todo las últimas, no ha gustado ni al presidente. Y así lo ha reconocido él mismo ante los periodistas que se encontraban en el Congreso de los Diputados a quienes les ha pedido que “corramos un tupido velo”.

El presidente quiere poner punto y final a esta ‘simpática’ polémica. Un trabajo un poco difícil, teniendo en cuenta que las bromas corren como la pólvora en las redes.

No ha sido una iniciativa de Iván Redondo

Sin saber muy bien a quién se le había ocurrido esta idea, muchos los que apuntaron a una persona: Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez, señalado como responsable de esa estrategia de ‘marketing’ político.

Muchos aseguraron expresamente que el community manager, responsable de desarrollar la estrategia, había contado con el beneplácito del asesor presidencial.

Sin embargo, fuentes de Moncloa confirman a Confidencial Digital que ni el presidente ni su jefe de gabinete, Iván Redondo, son responsable de la iniciativa.

Y aseguran que se trata de un plan puesto en marcha por la Secretaria de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver.

El trasfondo de la campaña

Las mismas fuentes explican a este confidencial que el objetivo de la campaña de las fotografías era buscar nuevas fórmulas para potenciar la imagen del presidente. Para eso decidieron tomar y difundir instantáneas en diferentes escenarios cotidianos, dentro de la vida y trabajo del jefe del Ejecutivo.

Explica que existen muchas variantes para resaltar la imagen de Pedro Sánchez, y han optado por probar distintas posibilidades: fotos en entrevistas, en actividades cotidianas, y fotografías inusuales (como en desplazamientos, con colaboradores… etc.).

También se decidió difundir detalles extraídos de otras tomas fotográficas, como por ejemplo el caso de las manos. Con ellos se persigue vía libre a “mensajes más informales”.

Un intento no muy estudiado

Reconocen las fuentes de Moncloa que estas imágenes no habían sido estudiadas ni planificadas con detenimiento, sino que se han tratado de meros intentos. Tampoco se ha pretendido algo espectacular, “ni para bien ni para mal. Pero reconocen que “algunos han sido bien recibidos y otros han causado una gran extrañeza”.

Han visto el tratamiento dado por los medios tradicionales, y sobre todo la reacción de la familia tuitera y de las redes. “Han mostrado un interés que nos ha sorprendido a nosotros mismos. No perseguíamos tanto foco, la verdad”, comentan a ECD.

El equipo de Sánchez continua trabajando para encontrar las estrategias idóneas que ayuden a ensalzar la imagen del presidente.

Y confirman a ECD que en los próximos días se realizarán las fotografías oficiales.