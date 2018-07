En el CNI apuntan al comisario Villarejo como filtrador de los audios de Corinna

Fuentes no oficiales del servicio secreto, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, aseguran que desde el CNI no se va a producir ninguna declaración al respecto. No se quiere “dar bola” a cuestiones que consideran “falsedades” sin pruebas. Nadie, dicen, va a entrar en al ‘juego’.

Pese a que oficialmente el Centro no entrará a valorar nada relacionado con este asunto, entre personal del servicio de inteligencia sí han valorado para ECD las supuestas revelaciones que figuran en las grabaciones publicadas por ‘OK Diario’ y ‘El Español’.

Las presuntas amenazas del CNI

Según relata Corinna en las cintas, grabadas en Londres en 2015, el director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán habría realizado amenazas “sobre mi vida y la de mis hijos”. El encuentro tuvo lugar en 2012 en un lujoso hotel de Londres.

Esta nueva versión de la entrevista con Sanz Roldán contrasta con lo que la propia Corinna trasmitió a El Mundo durante una entrevista realizada en 2013, en la que aseguró que había realizado “servicios discretos” para el CNI. Algo que -al parecer- habría negado tajantemente Sanz Roldán durante una comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Según lo que desvela Corinna en esas cintas filtradas ahora, el CNI habría participado presuntamente en dos operaciones -una en Londres y otra en Monaco- cuyo objetivo fue sustraer una serie de documentos que obraban en poder de la amiga sentimental del rey Juan Carlos.

En las grabaciones, que se producen durante una conversación de Corinna con el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y el ex comisario José Manuel Villarejo, se hace referencia directa a esos presuntos documentos sustraídos.

Apuntan a Villarejo

Sobre el origen de las filtraciones a estos dos medios de comunicación, fuentes internas del Centro admiten que todas las pistas apuntan a una persona “que lo está pasando mal judicialmente”, sin llegar a nombrar en ningún momento al ex comisario Villarejo, que lleva ocho meses en prisión preventiva.

Otras fuentes del CNI coinciden en señalar el mismo origen. “Cada uno se defiende como quiere o como puede” aseguran, alegando que la maniobra del ex comisario busca obtener un rédito en su causa ante la Justicia.

La tensa relación de Villarejo y Sanz Roldán

Desde dentro del CNI se entiende que la filtración de las grabaciones de Corinna suponen el enésimo capítulo de la venganza del ex comisario contra ‘La Casa’ y su director, a quien responsabiliza personalmente de su devenir legal.

El CNI presentó cargos contra Villarejo por el caso de las escuchas a policías y agentes del servicio secreto que investigaban al ‘pequeño Nicolás’, y fue imputado por ello. Villarejo contraatacó relacionado al CNI con Ignacio González o con Jordi Pujol.

También acusó al CNI de estar detrás de una organización criminal integrada por fiscales y el comisario Martín-Blas, que se dedicaban a falsificar pruebas para destruir la reputación del ex comisario. La querella que presentó ante los juzgados de Plaza Castilla y el Tribunal Supremo, que la derivaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue archivada al ser considerado su relato como “prolijo, abigarrado y a veces disperso”.