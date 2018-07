A Franco lo sacará la Guardia Civil

Así lo aseguran al Confidencial Digital desde la Dirección General del Instituto Armado, donde se asume que “seremos nosotros los que sacaremos a Franco del Valle”.

La Guardia Civil, aseguran, escoltará los restos del dictador hasta su nuevo destino, una vez que los forenses hayan hecho su trabajo en la tumba de la basílica.

“Tenemos la competencia en la zona”

Las fuentes consultadas por este diario explican que, a día de hoy, el Ministerio del Interior no ha dado ninguna instrucción a la Guardia Civil, por lo que aún no se sabe ni la fecha ni la hora en la que tendrá lugar el traslado. No obstante, añaden, “ya sabemos que lo haremos nosotros, porque somos los que tenemos competencia en la zona”.

En ese sentido, explican que la Policía Nacional “no tiene jurisdicción” en el entorno del Valle, mientras que la Guardia Civil tiene el puesto más cercano en El Escorial. Además, informan, dispone de una garita en la puerta de acceso al monumento, por lo que “la comunicación será más fácil”.

Desde el Instituto Armado consideran que, una vez se decida la fecha del traslado, “nos informarán unas horas antes”, con el objetivo de evitar cualquier tipo de filtraciones. No obstante, descartan que, en el día elegido, “los compañeros de la garita se encuentren de pronto con el furgón y tengan que avisar. Habrá comunicación previa”.

En todo caso, y a pesar de que la tesis más extendida es que el Gobierno querrá realizar el traslado con la mayor discreción posible, la Guardia Civil descarta que se realice a horas intempestivas: “Es posible que se haga a última hora de la tarde o a primera de la mañana, para que el trayecto sea más ágil, pero nada más”.

La familia está poniendo trabas

Las fuentes consultadas explican que el Ejecutivo aún no ha fijado fecha para el traslado de los restos de Franco porque no se ha llegado a ningún acuerdo con la familia del dictador.

Tal como confirmó uno de los nietos, Francis Franco, la familia no tiene pensado dar su consentimiento a lo que ellos consideran una “profanación de la tumba” de su abuelo. Y, de hecho, están tomando medidas para evitarlo.

Los siete nietos de Franco han registrado ante notario la carta en la que notifican al Vaticano su rechazo a los planes del Gobierno. Cabe recordar, en este sentido, que la custodia de la basílica del Valle de los Caídos corresponde a la comunidad benedictina, que responde solo ante el Papa, quien, al menos sobre el papel, tendría la última palabra.

Los familiares de Franco destacan que cualquier traslado de un cuerpo embalsamado requiere una autorización sanitaria específica de la Comunidad de Madrid, por lo que el Gobierno central tendría también que llegar antes a un acuerdo con el Ejecutivo regional, con mayoría del Partido Popular.