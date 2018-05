La Guardia Civil sitúa en Francia al dirigente de los CDR huido de la Justicia en abril

Los agentes ejecutaron la diligencia que ordenaba registrar el domicilio de Adriá, del que sólo se conoce el nombre. Se trataba de la vivienda familiar, en la que sólo encontraron a sus padres, que aseguraron no saber dónde se encontraba su hijo desde hacía varias horas. Los guardias civiles se incautaron de algún material que podría facilitarles pistas sobre su paradero.

Casi dos meses después del registro, Adriá no sólo no ha comparecido ante la Justicia, sino que no ha sido detenido por las fuerzas de seguridad, que continúan con su búsqueda, según ha podido saber El Confidencial Digital.

Los agentes han continuado la investigación en Esplugues de Llobregat y en las localidades cercanas, sin conseguir dar con él. Han interrogado a la propia Carrasco, a vecinos y compañeros de la empresa donde trabajó el fugado durante un tiempo. También a algunas amistades, que obtuvieron peinando sus redes sociales.

Mientras tanto, los CDR han organizado varias concentraciones de apoyo al huido. En una de ellas, se leyó públicamente una carta que la madre de Adriá le escribió y que antes había enviado a Catalunya Ràdio.

La “Cataluña del norte”

Según ha podido saber ECD, las pesquisas de la Guardia Civil han terminado situando a Adriá en una localidad francesa cercana a la frontera, la llamada “Cataluña del norte”. Cabe recordar que un impresor de Elne, en la región del Rosellón, a 13 kilómetros de Perpiñán, fabricó las papeletas del 1-O y rebajó el precio a la Generalitat a la mitad, en 10.000 euros, “por solidaridad”.

Ciudadanos franceses que se consideran “catalanes del norte” se han mostrado dispuestos a acoger a los investigados por la Justicia a raíz de los hechos relacionados con el referéndum de independencia.

Orden de detención

En el caso de Adriá, fuentes cercanas a la investigación señalan a este confidencial que por el momento, la Fiscalía descarta solicitar al juez de Egea una orden de detención internacional contra este cabecilla de los CDR.

Alegan que no se trata de un asunto prioritario, una vez su compañera, Tamara Carrasco, de 30 años, quedó en libertad con medidas cautelares. Además, el magistrado no aceptó la petición del Ministerio Público de imputarla por los delitos de rebelión y de terrorismo. En su lugar, de Egea ha decidido investigarla por desórdenes públicos. No se le ha vuelto a interrogar ni a participar en actos convocados por los CDR.

Por todo ello, los encargados de la investigación permanecerán atentos a los movimientos de Adriá, a la espera de que regrese a territorio nacional, en cuyo caso será detenido y puesto a disposición judicial.