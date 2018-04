La Guardia Civil pregunta a los sargentos 1º por qué no quieren ascender a brigada

Una vez que el Ministerio del Interior firmó el acuerdo con la mayoría de las asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han ido celebrando reuniones de seguimiento y también encuentros de las direcciones generales de cada cuerpo con los representantes de las plantillas, para ir concretando la letra pequeña de la equiparación salarial.

En uno de esos encuentros, la Jefatura de Personal de la Guardia Civil explicó a las asociaciones que había realizado algunos estudios previos para aplicar la subida de sueldos de forma que se pudieran corregir algunas disfunciones y anomalías en los salarios.

Uno de los problemas a corregir era el “tapón” que se produce en algunos niveles de la escala de la Guardia Civil. Concretamente, en el de los cabos primero que no quieren ascender a sargentos, y de los sargentos primero que prefieren no ascender a brigada. Distintos motivos llevan a muchos guardias civiles a evitar estos ascensos, ya que consideran que les conlleva más perjuicios que beneficios.

Encuesta voluntaria y anónima

Fuentes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) explican ahora a El Confidencial Digital que la Dirección General ha tomado conciencia del problema que suponen las renuncias a ascender de sargento 1º a brigada, y para conocer en profundidad las causas que motivan esas renuncias, va a poner en marcha una encuesta entre los agentes.

Los cerca de 8.000 sargentos y sargentos 1º de la Guardia Civil tendrán del 7 al 18 de mayo para contestar -de forma anónima- a las preguntas de esta encuesta, a través de un link que estará disponible en la intranet de la Guardia Civil.

El cuestionario incluirá un gran número de preguntas, pero sin duda una de las clave es la número 26: “¿Cuál cree que es el motivo principal por el que se producen en la Guardia Civil renuncias al ascenso a Brigada?”.

Cuatro posibles motivos

A esa pregunta, la Guardia Civil ofrece cuatro posibles respuestas, que son en general los motivos que esgrimen los sargentos 1º que rechazan ascender a brigada:

1. Económica. El ascenso no conlleva mejora en las retribuciones.

2. Familiar. Por tener familia asentada y no deseo cambiar de lugar de trabajo: el ascenso a brigada supone que el guardia civil sea trasladado a otro destino, lo que echa para atrás a muchos para no obligar a su familia a una mudanza.

3. Profesional. Por encontrarse en un destino en el que se encuentra realizado profesionalmente.

4. Motivación. No atraerle los puestos de trabajo de los empleos de Brigada/Subteniente.

Desde AEGC pidieron que en esta pregunta se pudieran marcar varias respuestas y no sólo una, ya que consideran que la experiencia de los sargentos 1º es que en muchos casos son más de un motivos los que les llevan a no querer ascender a brigada. La Dirección General, sin embargo, no la modificará al entender que el objetivo es descernir las causas más importantes de estas renuncias.

Fuentes consultadas por ECD apuntan a que muy probablemente saldrá como motivo más votado el familiar, el no querer cambiar de destino al ascender.

De ahí que apunten una posible solución: que se creen vacantes no de brigada, sino para toda la escala de suboficiales, y que al conseguirla, los guardias civiles puedan permanecer en esos puestos pese a que vayan ascendiendo.