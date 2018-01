Interior comunica a Prisiones que no va a acercar miembros de ETA al País Vasco

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el Ministerio del Interior, dos han sido los factores clave para que, hace apenas unas semanas, se volviera a plantear, por parte de Instituciones Penitenciarias, la opción de llevar a cabo un acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas.

Cada vez más recurren a la “vía Nanclares”

En primer lugar, Prisiones lleva meses remitiendo “informes positivos” sobre el comportamiento de los etarras encarcelados, “mucho más dóciles” que en etapas anteriores. En ese sentido, se hacía especial énfasis en que cada vez más internos mostraba interés en acogerse a la “vía Nanclares” para mejorar su situación penitenciaria:

--“En el último año, un importante número de presos ha mostrado su disposición a declarar que están arrepentidos para así lograr un acercamiento. A varios se les ha concedido, cumpliendo con la propia vía Nanclares”.

No obstante, destacan las fuentes consultadas, “eso no quiere decir que exista un plan de acercamiento global, ya que Interior no ha aprobado tal cosa”.

Francia sí está acercando presos

En paralelo a ese cambio de actitud por parte de los presos de ETA, las fuentes consultadas por ECD destacan la reciente decisión de Francia de traslaldar a etarras encarcelados en todo el territorio galo a cárceles situadas al sur del país, para que estuvieran más cerca de sus familias en Euskadi.

Tras conocerse esa nueva política penitenciaria, partidos vascos como PNV y EH Bildu se han mostrado partidarios de que el Gobierno español tomara el mismo ejemplo. También desde Prisiones se ha sondeado a Interior en este sentido.

La respuesta de Interior, sin embargo, no deja lugar a dudas: “El Gobierno no contempla un plan de acercamiento de presos. Es cierto que hay cambios en el colectivo, pero no existe un proyecto para cambiar la política penitenciaria que se lleva aplicando en los últimos años”.