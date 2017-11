Interior bloquea la reestructuración de la Policía a dos semanas de la jubilación del DAO

Tal y como adelantó El Confidencial Digital el pasado mes de septiembre, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido había mantenido vigente, al menos durante el verano, la dirección adjunta operativa, en manos de Florentino Villabona. El objetivo entonces, explicaban desde la Policía, era que los actuales responsables del Cuerpo asumieran el “desgaste” por el despliegue en Cataluña.

Ahora, dos meses después, la situación en la cúpula policial no ha cambiado. No hay prevista la convocatoria de un concurso público para elegir a los nuevos responsables de las jefaturas deInformación, Investigación y Ciberdelincuencia, y la de Seguridad Ciudadana y Coordinación y, por tanto, Villabona “sigue al frente”.

El DAO se jubila el día 23

El hecho de que no haya un relevo previsto a corto plazo, explican las fuentes consultadas, no sería “tan grave” si no fuera porque el actual DAO, que actúa “en funciones” desde julio, no se jubilara elpróximo 23 de noviembre.

Así las cosas, añaden desde la Policía, “estamos a dos semanas de que todas las funciones de la dirección adjunta operativa queden sin dueño”. Una circunstancia que muchos consideran “sin precedentes” dentro del Cuerpo Nacional.

Pese a ello, en el Ministerio del Interior aún no ponen fecha al concurso que debe realizarse para elegir a los cuatro nuevos jefes centrales, y reconocen que el asunto “está parado”. Los mandos policiales siguen vinculando esa actitud con la situación en Cataluña, pero lo cierto es que “nadie ha dado explicaciones al respecto”.